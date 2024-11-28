Milli Savunma Üniversitesi'nde 'Türkiye Haritası' Krizi! 'Uygunsuz' Görsel İçin Soruşturma Başlatıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Savunma Üniversitesi'nin hazırladığı "Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet" adlı kitabın kapağındaki görselde Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunun bir bölümünün farklı renkle boyanmasına tepki göstererek, "Bu coğrafyayı ne zaman, hangi savaşta kaybettik Erhan Afyoncu? Bu bölgeden askerlerimiz ve devletimiz de çekildi mi?" diye bakanlığa tepki göstermişti.

'FARK EDİLİNCE TOPLATILDI'

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, olayın gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Afyoncu, "Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Türk Dili Kompozisyon ve Hitabet Dersi için hazırlanan ve Senato tarafından basılmasına izin verilen 'Ders Notu' kitabının kapağında herhangi bir görsel bulunmamaktadır" diyerek kapağın kurumda görevli editör tarafından idarenin bilgisi dışında matbaaya verildiğini ve kapaktaki uygunsuzluk fark edilir edilmez kitabın toplatıldığını bildirdi.

Afyoncu, kurum dışı bir grafikçiye kapak hazırlatan Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun 9 Kasım’da görevinden istifa ettiğini ve MSÜ Rektörlüğü tarafından olayla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem