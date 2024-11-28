Türkiye Buz Kesti! En Soğuk İl Belli Oldu, Sıcaklık Orada Eksi 20,3'ü Gördü

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, sıcaklıkların rekor düzeylere düşmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde, gece en düşük sıcaklık Niğde'nin Konaklı Beldesi'nde eksi 20,3 derece olarak kaydedildi.

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Türkiye Buz Kesti! En Soğuk İl Belli Oldu, Sıcaklık Orada Eksi 20,3'ü Gördü

Türkiye genelinde aralıklı devam eden kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Gece en düşük hava sıcaklığı Niğde’nin Konaklı Beldesinde eksi 20,3 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 20,3 derece ile Niğde’nin Konaklı Beldesi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Buz Kesti! En Soğuk İl Belli Oldu, Sıcaklık Orada Eksi 20,3'ü Gördü - Resim : 1

Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:

Niğde, Konaklı Beldesi - 20,3
Sivas, Gürün, Göbekören köyü - 19,3
Kayseri, Talas, Kamber köyü - 18,5
Erzincan, Otlukbeli - 18,1
Malatya, Kuluncak - 18,1
Erzurum, Tekman, Hacıömer köyü - 18,0
Adana, Tufanbeyli - 17,7
Nevşehir, Derinkuyu - 17,1
Kahramanmaraş, Elbistan - 16,3
Yozgat, Boğazlıyan - 15,4
Bayburt, Yaylalar köyü - 15,2
Ağrı, Eleşkirt, Yayladüzü Beldesi - 14,5
Tokat, Reşadiye, Kızılcaören Beldesi - 14,5

Türkiye Buz Kesti! En Soğuk İl Belli Oldu, Sıcaklık Orada Eksi 20,3'ü Gördü - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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