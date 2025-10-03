Aydın Bozdoğan’da Tır Kazası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, Altıntaş Mahallesi’nde gerçekleşen kaza, yoldan geçenleri korkuttu. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde 20 ARU 981 plakalı tırın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan ağır vasıta, yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçları devirdi ve kaldırıma kadar savruldu. Olay anında tırın fren sesleri mahalleyi inletirken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayı gören vatandaşlar, panikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye ulaşan polis ekipleri, olası bir zincirleme kazaya karşı yolu trafik işaretleriyle kapattı ve yönlendirme yaptı. Sağlık ekipleri de sürücüyü kontrol ederek ayakta tedavi etti. Kısa süren kurtarma çalışmaları sonrası tır vinçle olay yerinden kaldırıldı ve trafik akışı normale döndü.

Kaynak: İHA