Denizli'de Alevlere Teslim Olan Otomobil Küle Döndü

Denizli’de park halindeki araçtan çıkan dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç kullanılamaz hale geldi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz plakası bilinmeyen park halindeki araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda alevlere teslim olan otomobil yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürerek kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA