Kuşadası'nda Otobüs Operasyonu: Bavuldan 900'ü Aşkın Sentetik Hap Çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşadası Otogarı'nda uyuşturucu trafiğini kesmek için düzenlediği baskında büyük bir başarı elde etti. Bir yolcunun bavulunda 616 adet Gerica, 167 adet Symra ve 115 adet Peragolobin sentetik hap ele geçirildi; şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda uyuşturucu kaçakçılarına karşı jandarma ekipleri harekete geçti. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı birimlerince yürütülen ortak çalışma, otogara ulaşan bir istihbaratla meyvesini verdi. Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu madde taşınacağına dair ihbar üzerine ekipler alarm durumuna geçti ve şüpheli bir yolcuyu takibe aldı.

Otobüsle ilçeye gelen şahsın valizini didik didik eden jandarma, içinden yüzlerce sentetik hap çıkardı. Aramada, bağımlılık yapan ve yasadışı dolaşıma giren 616 adet Gerica, 167 adet Symra ile 115 adet Peragolobin hapı, ayrıca 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Toplamda 898 adet sentetik uyuşturucunun yanı sıra, şüphelinin iletişim aracına da el kondu. Olay yerinde gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

Kaynak: İHA

