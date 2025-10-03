Kastamonu’da Uyuşturucu Davasında Tahliye

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla tutuklanan M.Ü., mahkeme huzurunda “Kullanıcıyım, satıcı değilim” savunması yaptı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti; duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Kastamonu’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında yakalanan bir şüphelinin davasında önemli bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar sırasında 4 Nisan 2025’te M.Ü.’nün aracını aradı. Aramda bir miktar metamfetamin, kannabinoid ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ü., jandarma tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu olay üzerine Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından dava açıldı. Tutuklu sanık M.Ü., duruşmada kendini savunarak iddiaları reddetti. “Uyuşturucu ticareti yapmadım, satmadım; yalnızca kullanıcıyım” diyen M.Ü., maddeleri sosyal medya üzerinden İstanbul’da ikamet eden bir kişiden temin ettiğini belirtti. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde tutulduğunu ifade eden sanık, “Hiçbir şekilde uyuşturucu satışı yapmadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın avukatını da dinledikten sonra delilleri değerlendirdi. Sonuçta, M.Ü.’nün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve ek delillerin toplanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kastamonu Uyuşturucu
