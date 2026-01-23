Emir Sarıgül Sevgilisi Sibel Can’la Birlikte Londra’ya Kaçtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasına ilişkin eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklar eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’e "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "terörizme finansman sağlamak" suçlarından 6 yıl 13 ay hapis cezası verdi.

‘İNŞALLAH İNŞALLAH HAFTAYA DÖNER’

Emir Sarıgül’ün bu dosya nedeniyle sevgilisi Sibel Can’ı da yanına alarak yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Sarıgül’ün yakın çevresi bu kaçışı doğrularken, Emir Sarıgül’e ulaşmak için aradığım babası CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’de, “Emir Londra’da…” dedi. Ne zaman döner şeklindeki soruma ise baba Sarıgül, “İnşallah inşallah haftaya döner” diye yanıt verdi.