Altında 47 Yıl Sonra Bir İlk: Rekor Üstüne Rekor Kırdı Gram Altın 7 Bin TL'yi Aştı

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve para politikasına ilişkin beklentiler, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirdi. İran’daki protestolar, ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri hamleleri ve Grönland’a ilişkin açıklamalar, risk algısını artırırken ons altın yılbaşından bu yana yüzde 15 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştı.

FED CEPHESİNDEN GELEN SİNYALLER ALTINI DESTEKLİYOR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içerisinde 50 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği beklentisi, doların getirisini baskılarken altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkları daha cazip hale getirdi. Ayrıca Fed’in yeni başkanının daha gevşek para politikasını savunabileceğine dair piyasalarda oluşan beklenti, altına yönelik talebi artıran bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

1979’DAN BU YANA EN GÜÇLÜ YILLIK PERFORMANS

Altın, 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansını sergilerken 2026’nın ilk haftalarında da yükselişini sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik sert açıklamaları, Venezuela’ya askeri müdahale söylemleri ve Grönland’a ilişkin ilhak tartışmaları, yatırımcıların tahvil ve para birimleri yerine altın gibi güvenli limanlara yönelmesine neden oldu.

GOLDMAN SACHS’TAN ONS ALTIN TAHMİNİNE SERT REVİZE

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 yılı için ons altın tahminini yukarı yönlü revize etti. Daha önce 4.900 dolar olarak açıklanan yıl sonu hedefi 5.400 dolara çıkarıldı. Banka, merkez bankalarının ve özel sektörün altına artan ilgisinin fiyatları daha da yukarı taşıyabileceğini vurguladı.

23 OCAK 2026 ALTIN FİYATLARI

Altın yeni güne rekorla başladı. Kuyumcularda gram altın 7 bin TL’yi aşarak tarihi zirvesini gördü. Spot piyasada gram altın 6.919 TL seviyesine kadar yükselirken, TSİ 06.00 itibarıyla 6.910 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altının satış fiyatı ise 11.525 TL seviyesinde bulunuyor.

