O Marketlerde Zam Yapılmayacak: Ramazan Sonuna Kadar Fiyatlar Sabitlendi! İşte Marketler ve Fiyatlar

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER), ramazan ayı boyunca temel gıda ürünlerinde fiyat istikrarı sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, İstanbul genelindeki üye marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının ramazan sonuna kadar sabitleneceğini açıkladı.

PERDER ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Et ve Süt Kurumu arasında imzalanan protokol kapsamında, İstanbul’un tüm ilçelerinde vatandaşlara uygun fiyatlı et ve süt ürünleri sunulmaya devam edilecek. Kartal, bu iş birliği sayesinde tüketicinin ramazan ayında da ekonomik fiyatlarla alışveriş yapabileceğini vurguladı.

RAMAZAN SONUNA KADAR SABİT TARİFE

Rahmi Kartal, yapılan düzenleme kapsamında kilogram fiyatı 485 TL olan dana kıyma ile 510 TL’den satışa sunulan dana kuşbaşının ramazan ayı sonuna kadar zamlanmayacağını bildirdi. Aynı şekilde tereyağı fiyatının da 384 TL seviyesinde sabitleneceğini belirtti.

ENFLASYONA KARŞI FİYAT KORUMASI

Yerel marketlerin indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla vatandaşın alım gücünü korumayı hedeflediklerini dile getiren Kartal, Mart 2023’ten bu yana Et ve Süt Kurumu ile sürdürülen protokol sayesinde İstanbul genelinde uygun fiyatlı et tedarikinin kesintisiz sürdüğünü hatırlattı.

“Ramazan ayında fırsatçılığa geçit vermeyeceğiz. Amacımız bereketin sofralara yansımasını sağlamak. Yıl boyunca olduğu gibi bu mübarek ayda da tüketicimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” diyen Kartal, tüm vatandaşların ramazanını kutladı.

SABİT FİYATLA SATILACAK ÜRÜNLER

Ramazan sonuna kadar geçerli olacak kampanya kapsamında fiyatlar şöyle belirlendi:

Dana kıyma 485 TL, dana kuşbaşı 510 TL, tereyağı 384 TL.

HANGİ MARKETLERDE GEÇERLİ?

Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler; Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar, Irmaklar Gross ve Show Gross başta olmak üzere toplam 30 zincir marketin şubelerinde uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi