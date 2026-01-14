Kuş Kafesten Kaçtı mı? Söylemez Kardeşlere Yeni Bir Dava

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

8 Şubat 2022’de yasadışı bahis baronu Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu silahlarla kurşunlandı. Demirtaş olay yerinde, Falyalı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet, yalnızca KKTC’yi değil Türkiye’yi de derinden sarstı. Çünkü dosyanın sanıkları, iddiaları ve ima ettikleri sıradan değildi.

Bu davanın en dikkat çeken sanıkları, kamuoyunun “üniformalı çete” olarak tanıdığı Söylemez kardeşlerdi.

Yargılama sürecinde yaşananlar ise en az cinayetin kendisi kadar tartışmalıydı. Karar duruşmasında Söylemez kardeşler, kendilerine kumpas kurulduğunu öne sürdü. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’a ve yargılamayı yapan mahkeme heyetine ağır ithamlarda bulundular.

Mehmet Faysal Söylemez’in sözleri tutanaklara aynen geçti.

Devlete, yargıya ve kamu görevlilerine yönelik bir sanığın cümleleri kayda girdi. Ve beklenen oldu. Mahkeme heyeti suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme başkanının şikâyeti üzerine yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede; yargılamayı yapan mahkeme heyeti, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, eski başsavcıvekili İbrahim Bozkurt ve savcı Serdal Sarıdağ mağdur olarak yer aldı.

Söylemez kardeşler hakkında “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret”, “kamu görevlisine alenen hakaret” ve “iftira” suçlarından onlarca yıl hapis cezası istendi.

Bu dosyadan ceza çıkar mı?

Yargı bu sözleri suç sayar mı?

Söylemez Kardeşler iddialarını ispat edebilir mi?

Bunu zaman gösterecek.

Ama asıl mesele burada bitmiyor.

Çünkü kuş, kafesten çoktan kaçmış olabilir.

Yargıtay, geçtiğimiz haftalarda Halil Falyalı cinayeti nedeniyle Mustafa Söylemez hakkında verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Ancak Mehmet Faysal Söylemez hakkında verilen beraat kararı, KKTC’deki dava dosyasının yeterince incelenmediği gerekçesiyle bozuldu.

Faysal Söylemez tahliye edilmişti. Şimdi yeniden yargılanacak.

Tabii…

Hâlâ ülkedeyse.

Türkiye’de bazı dosyalar vardır; hukuki olmaktan çıkar, siyasi ve stratejik bir nitelik kazanır. Falyalı dosyası da onlardan biri. Sorular hâlâ ortada. Cevaplar ise ya yarım ya da hiç yok.

Ve her yeni iddianame, aslında tek bir gerçeği tekrar hatırlatıyor:

Bu dava hâlâ kapanmadı.

Sadece sessizleşti.