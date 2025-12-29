ICRYPEX’in Kurucusu Hakkında İddianame Tamamlandı: 39 Yıl Hapsi İsteniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Göksu Çelebi’nin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi mahkemeye sundu. İddianamede tutuklu şüpheli Gökalp İçer hakkında “kadına karşı olası kastla öldürme” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından ceza talep edildi.

İddianameye göre Göksu Çelebi ile Gökalp İçer 2024 yılı sonunda LinkedIn üzerinden tanıştı. Tarafların bir süre sonra yüz yüze görüştüğü ve yakın ilişki kurdukları, olaydan kısa süre önce birlikte Çeşme’ye tatile gittikleri belirtildi.

‘8 GR KOKAİN TEMİN ETTİ’

Tatilin ardından İstanbul’a dönen ikilinin Sarıyer’de bulunan bir adreste üç gün birlikte kaldığı aktarıldı. Savcılık iddianamesinde, şüpheli Gökalp İçer’in 13 Temmuz 2025’te henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişiden 800 dolar karşılığında yaklaşık 8 gram kokain temin ettiği, uyuşturucu maddenin şüpheli ve maktul tarafından birlikte kullanıldığı iddia edildi.

BİR GÜN BOYUNCA KOKAİN KULLANDILAR

İddianamede, kokain kullanımının 14 Temmuz akşamına kadar sürdüğü, Göksu Çelebi’nin saat 20.00 sularında rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis’in arandığı belirtildi.

HASTANEDE 19 AĞUSTOS’TA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çelebi’nin önce Çayırbaşı Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırıldığı, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildiği ve 19 Ağustos 2025’te hayatını kaybettiği kaydedildi.

UYARICI MADDE ZEHİRLENMESİ

Adli Tıp Kurumu’nun raporunda Çelebi’nin ölümünde travmatik bulgu olmadığı, kanda kokain tespit edildiği ve ölümün “uyarıcı madde zehirlenmesi” sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği yer aldı.

'OLASI KASTLA ÖLDÜRME' DEĞERLENDİRMESİ

Savcılık, kokainin tek doz kullanımında dahi ölüm riski bulunmasına rağmen şüphelinin madde temin ettiği ve kullanımına imkân sağladığına dikkat çekerek, İçer’in ölüm sonucunu öngörebilecek durumda olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle sanık İçer hakkında, “kadına karşı olası kastla öldürme” ve “uyuşturucu ticareti” suçlarından 39 hapis ile cezalandırılması talep edildi.

AİLEDEN İHMAL İDDİASI

İddianamede, müşteki vekillerinin dilekçelerinde hastanelere ilişkin ihmal iddialarına da yer verildi. Bu iddialarla ilgili kamu görevlileri yönünden ayrı bir soruşturma numarası üzerinden işlemlerin sürdüğü belirtildi.

İÇER İDDİALARI REDDETTİ

Gökalp İçer ifadesinde, uyuşturucu maddeyi birlikte kullanmak amacıyla aldığını, ölüm olayında kastının olmadığını, Göksu Çelebi’nin maddeyi tek başına ve fazla miktarda kullandığını öne sürerek suçlamaları reddetti.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde dava açılacak.