Bedri Usta Seyhan Avşar'a Konuştu... 'Ben Siyasetçi Değil Kebapçıyım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyayı bölen ve hakkında yüksek fiyatlar nedeniyle soruşturma başlatılan Bedri Usta, yaşananlara ilişkin konuştu: “Amacım asla müşterinin paylaştığı adisyonla dalga geçmek değildi. Ancak artık bunu açıklamayı da geçtim. Bugün olsa, o ana geri dönsem asla öyle bir paylaşım yapmazdım. Ayrıca ben siyaset bilmem. Siyasetçi değil kebapçıyım” dedi.

Olay, İstanbul Kadıköy–Fenerbahçe’deki Bedri Usta restoranında bir müşterinin sosyal medyada paylaştığı yüksek hesapla gündeme geldi.

Müşteri, hesabın toplamının yaklaşık 4.000 TL olduğunu paylaşarak fiyatlara tepki gösterdi. İşletmenin sahibi Bedri Usta, bu paylaşıma kendi sosyal medya hesabından yanıt verdi: “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör.”

Bu ifade kamuoyunda alaycı bulundu. Sonrasında yaşananlar ise tam bir linç girişimiydi. Bedri Usta’nın Amedspor forması giymesi gibi pek çok konu gündeme getirildi. Hatta Bedri Usta’nın Türk halkına hakaret edilen bir paylaşımı beğendiği dahi öne sürüldü.

“Mekânı boykot edelim” paylaşımları çığ gibi büyürken Bedri Usta’ya ulaştım. Karşımda kendisini çok iyi ifade edemeyen ancak yaşananlardan pişman birisi vardı. Ben sordum, Bedri Usta yanıtladı.

– FİYATI PAYLAŞAN MÜŞTERİNİZİ ALINTILAYIP YANIT VERDİNİZ. BUNU NEDEN YAPTINIZ?

Aslında ben pahalılıktan çok şikâyetçi biriyim. Söz konusu paylaşımı görünce, “Bak sen paylaştın, ben de seni alıntıladım. Adam gör” yazdım. Konuşma diliyle yazı dili aynı olmuyor. “Al bak, sen beni eleştirdin; ben de paylaşıyorum, halk görsün” demek istedim. Ben de pahalılığa isyan eden, devletin serbest piyasayı denetlemesi gerektiğini düşünen, havalimanındaki kahve fiyatlarına takılan birisiyim. Ben asgari ücretliye, emekliye üzülen biriyim. Niyetim asla kötü ve kibirli değildi. Ama kendimi anlatamadım. Konuştuklarım yanlış anlaşıldı. Herkesten özür dilerim.

'Buraya geleceğini asla öngörmedim'

– OLAYLARIN BURAYA GELEBİLECEĞİNİ ÖNGÖRDÜNÜZ MÜ?

Asla öngöremedim. Ölsem aklıma gelmezdi. Buraya geleceğini bilsem böyle bir paylaşımı neden yapayım? Benim ünlü olmak ya da rezil olmak gibi bir derdim hiç olmadı. Tek derdim şeffaflıktı. O da yanlış anlaşıldı.

'Fiyatlarımız benzer restoranlarla aynı'

– FİYATLARINIZA İLİŞKİN DE İNCELEME BAŞLATILDI. ÜCRETLERİNİZ PAHALI MI?

Benim konumumdaki bütün restoranlara dört kişi gidin, yiyin için. Sonra gelin aynı şeyi bizim mekânda yiyin. Eğer bizim mekân daha uygun değilse ben 50 senelik mekânı bırakacağım.

'Devlete boynumuz kıldan ince'

– İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAKKINIZDA SORUŞTURMA BAŞLATTI. İFADEYE ÇAĞRILDINIZ MI?

Hayır, henüz çağrılmadım. Ama devlete boynumuz kıldan ince. Ne zaman isterlerse seve seve gider, ifademizi veririz. Bu olay büyüdü. Beni destekleyenlere dahi diyorum ki: “Yapmayın, olay kapansın.” Bu Twitter nasıl bir yermiş, vallahi ben bilmiyordum.

'Ben siyasetçi değil, kebapçıyım'

– AMEDSPOR FORMASI ÜZERİNDEN KONU BAŞKA NOKTALARA ÇEKİLMEK İSTENDİ. BUNA DAİR NELER SÖYLEMEK İSTERSİNİZ?

Ben sadece Amedspor forması giymiyorum. Konyaspor forması, Yozgat, Ankara Demirspor, Fenerbahçe formaları da giydim. Bunlar neden gündeme gelmedi? 3 Aralık’ta 650 özel çocuğu misafir ettim. Edirne’de sevgi evlerinde, Kasımpaşa’da kız yurdunda yemek verdim. Binlerce sosyal sorumluluk projesine destek oldum. Bunlar neden konuşulmuyor?

Beni linç edenler, beni tanısa benden özür diler. Ben ne kadar Kürt’sem o kadar da Türk’üm. Benim bir bayrağım var. Bir de Mustafa Kemal’im. Başka da kimseyi tanımam. Çok sayıda ortak tanıdığımız gazeteci abilerimiz var. Onlara sorun, beni çok iyi tanırlar. Unutulmasın, ben siyasetten ne anlarım? Ben siyasetçi değil, kebapçıyım.

Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Yapay zekâyla bir şey oluşturmuşlar. Bir hakareti ben beğenmişim gibi gösteriyorlar. Bu mümkün değil. Benim böyle bir paylaşımım asla yok.