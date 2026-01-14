Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Oktay Kaynarca'nın İfadesi Ortaya Çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Kaynarca, Rabia Karaca’nın uyuşturucu ve fuhuş partileriyle ilgili iddialarını kesin bir dille reddetti. Murat Gülibrahimoğlu ile arkadaş olduğunu kabul eden Kaynarca, tanıtım filmi için aldığı 100 bin doları proje iptal edilince iade ettiğini söyledi

Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınmıştı: Oktay Kaynarca'nın İfadesi Ortaya Çıktı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı. Kaynarca, sosyal medya ünlüsü Rabia Karaca hakkında "Rabia Karaca’nın ifade ettiği, “Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanını kabul etmiyorum" dedi.

Oktay Kaynarca'nın savcılıkta verdiği ifadede de şunlar yer aldı: "İfademin başında belirtmek isterim ki ben her zaman uyuşturucu gibi yasaklı maddelere karşıyım. Sormuş olduğunuz Günyüzü Konakları’ndaki eve gittim. Orada Murat Gülibrahimoğlu bulunmaktaydı. Göstermiş olduğunuz fotoğraflardaki eğlence grubunun orada olduğuna tanık oldum. Rabia Karaca’nın ifade ettiği, 'Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yeni havalimanı taraflarında Orta Doğululara hitap edecek inşaat projesi ile ilgili reklam yüzü teklifini kabul ettiği' şeklindeki beyanını kabul ediyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaşım. Fatih Keleş isimli kişiyi de Murat Gülibrahimoğlu’nun yanında gördüğüm için tanırım. Rabia Karaca’nın ifade ettiği, “Murat Gülibrahimoğlu ile Oktay Kaynarca’nın yakın arkadaş olduğu, uyuşturucu ve fuhuş partilerinde birbirlerine kadın hediye ettikleri' şeklindeki beyanını kabul etmiyorum. Murat yakın arkadaşımdır; ancak fuhuş gibi bir suçta aracılık yapmam söz konusu dahi olamaz. Rabia Karaca isimli şahsı kesinlikle tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu’ndan tanıtım filmi için 100 bin dolar aldım. Sonradan bu proje hayata geçmediği için parasını iade ettim. Proje ile ilgili çekim yapıldı ancak hayata geçmedi."

