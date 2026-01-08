Miray Bebek Dosyasında Son Perde: Beraat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çünkü o dosya, 6 aylık Miray bebeğin ölümüne ilişkindi. Miray Bebek, 5 Kasım 2015’te akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği nedeniyle Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaydı. Yaşaması için mücadele ediliyordu.

Ancak o mücadele, bir hekim hatasıyla sona erdi.

Normalde 1 doz verilmesi gereken digoksin adlı ilaç, 10 doz verildi.

Miray Bebek hayatını kaybetti.

Adli Tıp İhtisas Kurulu raporu açıktı: Miray’ın kanındaki digoksin seviyesi ölümcül düzeydeydi. Ölüm, zehirlenme sonucu gerçekleşmişti.

Yanlış dozu uygulayan doktor Elvis Kraja ile servisin sorumlusu Nurettin Onur Kutlu, “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan yargılandı.

Ve bu dava tam 7 yıl sürdü.

Neden mi?

Çünkü Miray bebeğin dosyası, adaletten çok usul tartışmalarına takıldı.

Davanın hâkimi Ahmet Vedat Güneş’ti.

Sanık avukatlarından biri kamuoyunun yakından tanıdığı Ali Rıza Dizdar, diğeri Rumeysa Kılıçtı.

Bir duruşmada Kılıç ayağa kalkmadan beyanda bulundu.

Hâkim uyardı: “Ayağa kalkarak konuşmalısın.”

Avukat Dizdar itiraz etti: “Avukatlar sadece karar okunurken ayağa kalkar.”

Sonrası malum.

Dizdar salondan çıkarıldı.

Ama asıl dikkat çekici olan şuydu: Mağdur tarafın avukatı da meslektaşının haklı olduğunu söyleyerek salonu terk etti.

O günden sonra dosya ilerlemedi, süründü.

Celseler boyunca “avukat ne zaman ayağa kalkar” şeklindeki usul tartışmaları devam etti.

Ve 27’nci celsenin sonunda karar çıktı:

Elvis Kraja ve Nurettin Onur Kutlu’ya 3 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

Ayrıca her iki doktorun da 5 yıl meslekten men edilmesine hükmedildi.

İşte bu dosyayı, duruşmada yaşanan olayları hiç unutamıyordum. Çünkü Miray bebeğin dosyasında adalet usul krizine takılmıştı. Hukukçular usul esastan önce gelir derler. Ancak bir bebeğin öldüğü dosyada usul vicdandan önce gelmemeliydi diye düşünürüm hep.

Bunları düşünürken Miray Bebek dosyanın akıbeti ne oldu diye merak ettim.

Tabii ki yine altından bir skandal çıktı.

İstinaf Mahkemesi, Elvis Kraja hakkındaki kararı onadı.

Ancak Nurettin Onur Kutlu yönünden kararı bozdu.

Kutlu yeniden hâkim karşısına çıktı.

Ve 18 Aralık 2025’te, İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından beraat etti.

Oysa Kutlu’nun kendi ifadeleri dosyadaydı.

Kendi ağzıyla;

– Digoksin tedavisini kendisi başlattığını,

– İlacın kritik bir tedavi yöntemi olduğunu,

– Elvis Kraja’nın o tarihte uzmanlığının üçüncü yılında olduğunu,

– Daha önce bu tedaviyi uygulamadığını bildiğini,

– Buna rağmen yoğun bakımda yatan bir bebek için bu kritik müdahaleyi ona bıraktığını anlatıyordu.

Miray bebeğin ailesinin avukatı Semih Gündoğdu, karara itiraz edeceklerini açıkladı: “Bozma öncesi verilen karar yerindeydi. Sanık Nurettin Onur Kutlu, bu ölümden sorumludur” diyor.

Bakalım itiraz nasıl sonuçlanacak?