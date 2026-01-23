Washington’dan Radikal Hamle: ABD’nin Suriye’deki Askeri Varlığı Sona mı Eriyor?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD basınında yer alan haberlerde, Washington yönetiminin Suriye’deki askeri varlığını tamamen sona erdirme seçeneğini masaya yatırdığı öne sürüldü. Wall Street Journal’ın aktardığına göre, ABD yönetimi sahadaki mevcut dengeleri yeniden değerlendiriyor.

Haberde, Suriye hükümetinin ülkenin kuzeydoğusunda kontrolü büyük ölçüde sağlamasının ve bu gelişmeyle birlikte terör örgütü YPG’nin ciddi bir zayıflama sürecine girmesinin, Pentagon’un çekilme değerlendirmesinde belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

ABD’li yetkililerin, YPG’nin kendini feshetmesi durumunda Suriye’de askeri varlığı sürdürmek için ortada bir gerekçe kalmayacağı görüşünde olduğu belirtildi. Bu ihtimalin, Washington’un bölgedeki stratejisini doğrudan etkileyebileceği vurgulandı.

BARRACK: SURİYE ARTIK MERKEZİ BİR OTORİTEYE SAHİP

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye Özel Temsilcisi olan Tom Barrack, yaptığı açıklamada, Suriye’nin artık Batı’ya açık bir duruş sergilediğini ve ABD ile terörle mücadelede işbirliği mesajı verdiğini dile getirdi. Barrack, Şam yönetiminin IŞİD karşıtı Koalisyon’da yer alan ve uluslararası alanda tanınan bir merkezi hükümet konumuna geldiğini ifade etti.

IŞİD’Lİ MAHKUMLAR IRAK’A NAKLEDİLİYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin kuzeydoğusunda tutulan yaklaşık 7 bin terör örgütü IŞİD mensubu mahkumun Irak’a transfer edileceğini duyurdu. Açıklamada, sürecin aşamalı şekilde yürütüleceği belirtildi.

İLK NAKİL GERÇEKLEŞTİ

Yetkililer, ilk aşamada 150 IŞİD’li mahkumun Irak’taki güvenli bir tesise nakledildiğini açıkladı. Nakillerin, güvenlik ve lojistik planlamalar çerçevesinde devam edeceği kaydedildi.

RUBİO’DAN IRAK’A TEŞEKKÜR MESAJI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Irak yönetiminin, IŞİD’li mahkumları ülke içindeki güvenli tesislerde tutmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Rubio, bu işbirliğinin bölgesel güvenlik açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi