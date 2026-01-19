Cumhurbaşkanı Bu Mücadelede Kararlı: Cumhurbaşkanı'na Mektup Yazan Burak Soylu Tutuklandı, Soylu’nun Adı Hangi Ünlünün İfadesinden Çıktı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aslında ülke gündemine oturabilecek türden bir operasyon yoğun gündem arasında kaynayıp gitti. Gözaltına alınan ve mal varlıklarına el konulan isimler önemliydi. Alınan isimlerden biri Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Şanlı, diğeri Yavuz Başsav ve en önemlisi ise HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi Burak Soylu’ydu. Bu isimler yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde haksız kazanç sağlamaktan gözaltına alındı ve bu isimlere ait banka hesaplarında ele geçirilen 3 milyar TL’ye el konuldu.

Şimdi sizlere Burak Soylu isminin hangi ifadede ve ne şekilde geçtiğini açıklamak istiyorum.

GAİN Medya'ya yönelik 'kara para aklama' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde sunucu Okan Karacan gözaltına alınmış ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmıştı.

Burak Soylu ismi Okan Karacan’ın ifadesinde tam 11 kez geçti. Hem de rüşvet istediği iddiasıyla… Savcılık Karacan’a, GAİN soruşturması kapsamında tutuklanan, şirketin eski ortağı Berkin Kaya ile Anahat Holding'in sahibi Selahattin Aydın ile olan telefon görüşmeleri soruldu. Karacan ifadesinde, “2021 yılında Berkin Kaya’nın aracılığıyla kuzeni Kaan Kasacı’nın ofisine götürüldüm. Kaan Kasacı kendisinin Burak Soylu’nun ortağı olduğunu söyledi. Berkin Kaya’da, Burak Soylu’nun ortağı olduğunu söyledi” dedi.

‘BURAK SOYLU RÜŞVET TALEBİNDE BULUNUYOR’

Karacan, Selahattin Aydın ile olan görüşmesini ise şu sözlerle anlattı:

“Selahattin Aydın beni aradı. GAİN’i Berkin’den satın aldım. Sen Türkiye’nin yetiştirdiği nadir sanatçılardan birisin. Seni tebrik ediyorum seninle görüşmek istiyorum. Benim Berkin Kaya ile hiçbir illiyettim ve zilliyetim yoktur kendisini sadece GAİN’in alınması konusunda tanıyorum’ dedi. Ben de kendisine Fatih’te faaliyet gösteren Avukat Aliye Ertuğrul’un, Berkin Kaya’dan yatırım alarak Leventte bir villaya geçtiğini ve faaliyetlerine devam ettiğini, yönetim kurulu üyesi olup sürekli basına poz verdiğini söyledim. Aliye Ertuğrul isimli kişi, Hakan Gür, Şahin Yiğit gibi isimlerle görüşmeye gidiyor’ dedim. Selahattin Aydın, ‘kim bu saydıklarınız?’ diye sordu. Ben de bunlar yapımcı ve yönetmen. Cannes kristal elma almış kişiler dedim. Burak soylu bu insanlara birer buçuk milyon TL rüşvet talebinde bulunuyor dedim. Bu ismin Berkin Kaya ile yurtdışında ortak inşaat faaliyet yürüttüklerini ve para trafiğinin Marsbettten yani Maltadan yönetildiğini söyledim” dedi.

‘PROJEYİ KABUL ETMEDİM YATTAN YOLLANDIM’

Karacan bir başka beyanında ise, “Berkin Kaya’nın teklifi üzerine Bodrum’da Berton isimli yatta buluştuk. Yatta; Burak Soylu, Berkin Kaya, ben ve Berkin Kaya’nın adını hatırlayamadığım çocukluk arkadaşı vardı. Yatta bulunduğumuz sırada eskort bayanlar çağrıldı. Bu esnada Burak Soylu kulağıma eğilerek, “Abi, sakın bunlarla birlikte olma. Video çekip sana şantaj yaparlar, para isterler.” dedi. Burak Soylu ayrıca bana, ertesi gün Küçük Emrah ile görüşeceğini, Emrah ile bir reklam filmi çekeceğini, bu konuyla ilgili projeleri olduğunu ve işin kesin tutacağını söyledi. Bana bu proje için yirmi milyon TL vermemi istedi. Ancak kendisine güvenmediğimi belirterek bu teklifi kabul etmedim. Bu konuşmanın ardından beni yattan dışarı çıkardılar. Kadınlarla birlikte oldular. Ben ise kendi paramla M.. Otel’de kaldım” ifadelerini kullandı.

NEREDEN NEREYE?

Evet… Burak Soylu’ya dair beyanların bir kısmını sizlere aktardım. Yazımın en başında Burak Soylu önemli bir isim diye yazmıştım. Bu isim neden mi önemli ona değinerek bitireceğim yazımı. Sene 1991 Cumhurbaşkanı Pınarıhisar Cezaevinde tutuklu. 11 yaşında bir çocuk ona mektup yazıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise karşı bir mektup yazarak teşekkür ediyor.

Yıllar sonra o çocuk kendisine yazılan yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye etti. Bu konu basında geniş yer buldu. Evet tahmin ettiğiniz gibi o çocuk Burak Soylu’dan başkası değildi. Soylu, bu mektup meselesini uzun yıllar bir PR malzemesi olarak kullandı. Ancak düne kadar…

CUMHURBAŞKANI KARARLI

Toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis ile mücadele konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece kararlı. Son dönemlerde yaptığı pek çok açıklamada bu konuya değiniyor. Yasadışı bahissin organizatörleri, kara parayı sisteme sokanlar ve sistemde görev alanlar konusunda mücadelenin devam edeceğini, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını her fırsatta vurguluyor. Bizzat Cumhurbaşkanı’nın takip ettiği bu mücadelede bazen geride ve eksik kalan yargı mensupları eminin Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının ardından bir silkelenip, yapılması gerekenleri yapıyorlardır. Cumhurbaşkanı’nın bu kararlılığı olmasa Burak Soylu gözaltına alınır mıydı orası benim için de meçhul bir soru.