Kumar SMS’leri Durdurulamıyor

0850’li hatlar hiç durmadan mesaj atıyor. Sürekli yasa dışı kumara davet ediyorlar. Telefonlarımız bunların mesajlarıyla dolu.

Hatice Turhan

Hatice Turhan

Sanal kumara yoğun bir savaş açıldı. Sürekli operasyon üstüne operasyon. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan son 3 ay içinde aynı konuya en az 5 kez değindi. Ancak bu savaşın bir cephesi var ki kaybettiğimiz kesin.

Bu cephe tümüyle telefon operatörlerinden gelen mesajlar. Ve Telekom’dan alınan 0850’li numaralar. Anlaşılan bu kadar yoğun şikayete rağmen bir türlü önlenemiyor. Öyle ya koca Telekom önleyebilecek olsa, Cumhurbaşkanı’nın bu derece net açıklamalarına karşı engellerdi herhalde.

Bu 0850’li numaraları her türlü melanet için kullanılıyor. En çok da dolandırıcılık ve yasa dışı sanal kumar. Bunlardan kişisel olarak kurtulabilmek için özel bir programa ücret ödüyorum. O bile kimi zaman naçar kalıyor. Şimdi size sadece son 2 gün içinde 0850’li numaralardan cep telefonuma gelen kimi mesajları aktaracağım. Tabii ki reklam olmasın diye bağlantılarını ve isimlerini vermeyeceğim. Yoksa eleştirdiklerimden bir farkım kalmaz.

Amacım cep telefonumuza gelen bu mesajların ne derece tacizkar olduğunu göstermek. Hadi ben kocaman insanım. Ya gençler?

HERSEY BURADA!!
SINIRSIZ ÖDÜL SINIRSIZ KAZANÇ
500 TL MIN YATIRIM 800M TL JACKPOT
1000TL/FS %100 KAYIT BONUSU
SENDE KAZAN

Minimum:Havale/FAST 500TL
Kazanc:Sadakat Bonusu
Özgürlük:Limitsiz Cekim
Ödül:Süpriz Jackpotlar
Süpriz:Hediye Kodlar

Hosgeldin Kodu,
Havale Min Yatirim 500TL!
Cevrimsiz 1000TL Buy!
%100 Freespin Firsatini Kacirma!

Havale/FAST 250 TL
Avantaj: Bedava Promo Kodlari
Kazanc: Sadakat Bonusu
Özgürlük: Limitsiz Cekim
Ödül: Süpriz Jackpotlar

HERSEY BURADA!!
SINIRSIZ ÖDÜL SINIRSIZ KAZANÇ
500 TL MIN YATIRIM 760M TL JACKPOT
1000TL/FS %100 KAYIT BONUSU
SENDE KAZAN

Yatirim sadece 500 TL! Yüksek Yatirim limitine takilma.
%20 Çevirimsiz Kayip bonusu firsati seni bekliyor!

Hesap yapiniz yeniden tanimlanmistir.
Islem tabani iki yuz elli olarak ayarlanmistir.
Yuzde iki yuz hak tanimlidir.

SINIRSIZ ÖDÜL SINIRSIZ KAZANÇ
BU YILDA SIZLERLE
760M TL JACKPOT
1000TL/FS %100 KAYIT BONUSU
SENDE KAZAN

Min. 250 TL Hizli Transfer aktif!
Hesabiniza 15.000 TL limitli %200 Hos Geldin Paketi tanimlandi.

Kripto yatirimlara ozel %50 cevirmsiz bonus!
Kazanmak Icin Tikla!
10.000TL HEDIYE

10.000TL DENEME BONUSUNA
EK 1.000TL DENEME BONUSU
10.000 YATIR 20.000 ILE
OYNAMAYA BASLA

Büyük küçük harfler mesajları olduğu gibi almamdan. Şimdi maalesef durum bu. Bunu önlememiz gerekiyor. En başta da iş 0850’li hatları tahsis eden Telekom’a düşüyor.

Bahis yasa dışı bahis
