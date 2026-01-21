Kumar SMS’leri Durdurulamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sanal kumara yoğun bir savaş açıldı. Sürekli operasyon üstüne operasyon. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan son 3 ay içinde aynı konuya en az 5 kez değindi. Ancak bu savaşın bir cephesi var ki kaybettiğimiz kesin.



Bu cephe tümüyle telefon operatörlerinden gelen mesajlar. Ve Telekom’dan alınan 0850’li numaralar. Anlaşılan bu kadar yoğun şikayete rağmen bir türlü önlenemiyor. Öyle ya koca Telekom önleyebilecek olsa, Cumhurbaşkanı’nın bu derece net açıklamalarına karşı engellerdi herhalde.



Bu 0850’li numaraları her türlü melanet için kullanılıyor. En çok da dolandırıcılık ve yasa dışı sanal kumar. Bunlardan kişisel olarak kurtulabilmek için özel bir programa ücret ödüyorum. O bile kimi zaman naçar kalıyor. Şimdi size sadece son 2 gün içinde 0850’li numaralardan cep telefonuma gelen kimi mesajları aktaracağım. Tabii ki reklam olmasın diye bağlantılarını ve isimlerini vermeyeceğim. Yoksa eleştirdiklerimden bir farkım kalmaz.



Amacım cep telefonumuza gelen bu mesajların ne derece tacizkar olduğunu göstermek. Hadi ben kocaman insanım. Ya gençler?



HERSEY BURADA!!

SINIRSIZ ÖDÜL SINIRSIZ KAZANÇ

500 TL MIN YATIRIM 800M TL JACKPOT

1000TL/FS %100 KAYIT BONUSU

SENDE KAZAN

Minimum:Havale/FAST 500TL

Kazanc:Sadakat Bonusu

Özgürlük:Limitsiz Cekim

Ödül:Süpriz Jackpotlar

Süpriz:Hediye Kodlar

Hosgeldin Kodu,

Havale Min Yatirim 500TL!

Cevrimsiz 1000TL Buy!

%100 Freespin Firsatini Kacirma!

Havale/FAST 250 TL

Avantaj: Bedava Promo Kodlari

Kazanc: Sadakat Bonusu

Özgürlük: Limitsiz Cekim

Ödül: Süpriz Jackpotlar

HERSEY BURADA!!

SINIRSIZ ÖDÜL SINIRSIZ KAZANÇ

500 TL MIN YATIRIM 760M TL JACKPOT

1000TL/FS %100 KAYIT BONUSU

SENDE KAZAN

Yatirim sadece 500 TL! Yüksek Yatirim limitine takilma.

%20 Çevirimsiz Kayip bonusu firsati seni bekliyor!

Hesap yapiniz yeniden tanimlanmistir.

Islem tabani iki yuz elli olarak ayarlanmistir.

Yuzde iki yuz hak tanimlidir.

SINIRSIZ ÖDÜL SINIRSIZ KAZANÇ

BU YILDA SIZLERLE

760M TL JACKPOT

1000TL/FS %100 KAYIT BONUSU

SENDE KAZAN

Min. 250 TL Hizli Transfer aktif!

Hesabiniza 15.000 TL limitli %200 Hos Geldin Paketi tanimlandi.

Kripto yatirimlara ozel %50 cevirmsiz bonus!

Kazanmak Icin Tikla!

10.000TL HEDIYE

10.000TL DENEME BONUSUNA

EK 1.000TL DENEME BONUSU

10.000 YATIR 20.000 ILE

OYNAMAYA BASLA

Büyük küçük harfler mesajları olduğu gibi almamdan. Şimdi maalesef durum bu. Bunu önlememiz gerekiyor. En başta da iş 0850’li hatları tahsis eden Telekom’a düşüyor.