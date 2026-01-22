Ünsal Ban Cinsel Saldırıdan Beraat Etti

Eski THK rektörü Ünsal Ban "cinsel taciz" ve "cinsel saldırı" suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti. Ünsal Ban’ın yargılandığı başka bir dosyadan tahliye edilmesinin ardından yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Eski AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın 2023 yılında sona eren boşanma davasında mahkemede tanıklık yapan bir kadın Ünsal Ban’ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlatmıştı.

MAHKEME HAKİMİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tanık kadın iş görüşmesi amacıyla Ban ile bir araya geldiğini ve bu süreçte cinsel taciz ve saldırıya uğradığını söylemişti. Bunun üzerine Taşkesenlioğlu ve Ban’ın boşanma davasına bakan hakim, suç duyurusunda bulunmuştu.

‘KOMPLO DÜZENLENDİĞİNİ’ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ban hakkında "cinsel taciz" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından iddianame düzenlemişti. Olayın gerçekleştiği öne sürülen ofis ve otel kayıtları ile iletişim delilleri de dosyaya girerken Ünsal Ban, tüm suçlamaları reddetmiş ve kendisine komplo düzenlendiğini belirtmişti.

TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Ban’ın yargılandığı ceza davasında geçtiğimiz günlerde karar verildi. Ünsal Ban üzerine atılı suçlardan beraat etti. Mahkeme müştekinin beyanlarının inandırıcı olmadığını belirterek bu kararı verdi.

