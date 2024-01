Lezzet dolu Beyoğlu nostaljisi

Tarih, kültür ve sanatla dolup taşan Beyoğlu’nun en keyifli sokaklarını takip ettiğinizde kendinizi önünde bulacağınız Ruz Hotel’in 3 ayrı katına 3 ayrı konsept ile yayılan Simone İstanbul'un her bir katı size farklı tatlar ve deneyimler yaşatıyor.

Otelin 6. katında yer alan eşsiz panoramik İstanbul manzarası eşliğinde her mevsim değişen zengin menüsünde yer alan imza tabakları ile dikkat çeken Simone İstanbul ayrıca otelin 5. Katında yer alan teras barı ve giriş katında yer alan Pizzeria da Simone ile her damak tadına hitap ediyor.

Sinan Kızıklı ve Kerem Sarıdev'in liderliğinde şehrin özünden ilham alan ve Akdeniz mutfağının özgün yorumlarıyla derinlik kazanan menüsü ile misafirlerini ağırlayan bu sıra dışı restoranda ben de uzun zaman unutamayacağım bir deneyim yaşadım.

Sinan Bey’in keyifli sohbeti eşliğinde gerçekleştirdiğimiz tadımda denediğim zeytinyağlı ayva, humus, hurmalı cevizli keçi peyniri kızartması, paçanga kanoli, kömürde torik ızgara ve kömürde kuzu cağ şişin oldukça etkileyici lezzetler olduğunun altını çizmek istiyorum.

Simone’un günlük olarak taze alınan her malzemeye ek o güne özel yeni tatlar ile misafirlerine sürpriz yapmayı seven bir mutfağa sahip olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu nedenle her gelişinizde menüdeki eski dostlara yepyeni tabaklar eşlik ettiğini gördüğünüzde şaşırmamalısınız.

Kendini sürekli yenileyen ve öne çıkan sıra dışı menüsüyle fark ayartırken tarih, lezzet ve eğlenceyi bir araya getiren Simone İstanbul’u eski Asmalımescit ruhunu yeniden yaşamak isteyenlere öneriyorum.

KARBON AYAK İZİ DEĞİL, LEZZETLERİMİZLE DAMAKLARDA İZ BIRAKIYORUZ

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile fark yaratan BTA 3.500 çalışanın giyeceği yeni üniformalar için inovatif yaklaşımıyla bilinen deneyimli tasarımcı Arzu Kaprol ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Kaprol’un hazırladığı koleksiyon yoğun iş temposuna sahip çalışanların konforuna odaklanırken üniformaların tamamında geri dönüştürülmüş ve GRS (Global Recycled Standard) sertifikalı geri dönüşüme uygun malzemeler kullanıldı.

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan “Sorumlu Üretim ve Tüketim” maddesine yoğunlaşan BTA şirket genelinde kullanılan sarf malzeme çeşit sayısını 330’dan 60’a indirerek, plastik kullanımını düşürerek, enerji ve karbon salınımını azaltarak döngüsel ekonomiye geçiş konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Arzu Kaprol tarafından geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak hazırlanan koleksiyonun tanıtım toplantısında BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül kuruldukları günden beri yürüttükleri tüm operasyonların odağında çalışan memnuniyetinin yer aldığına dikkat çekti. Bülbül ayrıca uyguladıkları sürdürülebilirlik yaklaşımı ile karbon ayak izi değil, lezzetleriyle damaklarda iz bırakmayı hedeflediklerini de özellikle vurguladı.

TÜRKİYE’NİN İLK BRONZE SERTİFİKALI JAPON MUTFAK SANATLARI PROGRAMI BAŞLIYOR

Türkiye’nin ilk Japon Mutfak Sanatları Programı, Türkiye Japonya dostluğunun 100. yıl dönümünü kapsayan 2024 kış eğitim döneminde Topkapı Üniversitesi USLA’da başlıyor. Uzakdoğu Mutfak Akademisi’nin ilk programı olan Bronze Sertifikalı Japon Mutfak Sanatları Programı, 2013'te "Japonların Geleneksel Beslenme Kültürleri" olması nedeniyle UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tescil edilen ve “Washoku” olarak anılan Japon Mutfağı’nın, bilinen ve keşfedilmeyi bekleyen birçok önemli unsurunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Program, şeflerin ürettikleri ürünleri iyi tanımalarını, temel kavram, malzeme ve tekniklere hakim olmalarını sağlayarak yaratıcılıklarını bir üst dereceye taşımayı, öğrencilerine mutfağın özünü en doğru şekilde anlatmayı hedefliyor. Topkapı Üniversitesi USLA ev sahipliğinde hayata geçirilen Japon Mutfak Sanatları Programı, Uzakdoğu Mutfak Sanatları Akademisi kurucuları, Japon Mutfağı iyi niyet elçisi ve programın master şefi Shunichi Horikoshi, ülkemizin ilk Bronze Sertifika’lı şefleri Sinan Damgacıoğlu ve Didem Yalçınkaya yönetiminde öğrencilerini karşılamaya hazırlanıyor.

Profesyonel eğitim kadrosuyla Japon Mutfağı’nın tüm inceliklerinin paylaşılacağı eğitim süreci sonunda sınavı başarıyla geçen katılımcılar tüm dünyada hayat boyu geçerli Bronze Sertifika’nın da sahibi olacak.