Sevginin Türkan Şoray'cası...

İzmir'den sonra yerel seçimlere ilişkin İstanbul ile ilgili de yazmak farz oldu İmamoğlu'nun önceki günkü açıklamalarından sonra ama siyasete bir sanat molası verelim.

AASSM'DEKİ ŞORAY İZDİHAMİ

Geride kalan akşam Türkan Şoray Kostümleri Sergisi için Urla'dan İzmir'e gitmeye değdi doğrusu. Aman Tanrım o ne izdiham, o ne sevgi seliydi. Onca sıcağa karşın, özellikle her yaştan kadınlardan duyan gelmişti. AASSM'deki serginin açılışını Türkan Şoray ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yapacaktı ama izdihamdan yapamadılar! Sergi alanındaki izdihamdan dolayı doğrudan salondaki söyleşiye geçildi fakat izdiham oraya da sirayet etti! Bir saat boyunca Türkan Şoray'a dönük sevgiyi, hayranlığı izlemek, görmek eşsiz bir andı. Laf aramızda hayranlarından birisi de bu satırların yazarı...

Türkan Şoray'a Bircan Usallı Sılan eşlik etti tabii. Birkaç ay önce de yine İzmir'deki Yaşar Kemal'i anma toplantısına katılmışlardı ve Türkan Şoray Kostümleri Sergisi fikri de o zaman doğmuştu.

ANILAR...

Türkan Şoray'ı beyaz perdedeki filmlerinden biliyordum ama ilk kez henüz 20 yaşındayken 1978'de tanımıştım bizzat. Açıkhava'daki bir ödül törenine evinden alıp götürmek görevini o zamanki Sinematek yönetimi bendenize vermişti. Ne kadar heyecanlanmıştım anlatamam... Sonra da Levent 5. Gazeteciler Sitesi'nde komşu olduk 1990'ların ilk yıllarında... Türkan Hanım orada ikamet ediyordu, bendenizin de çalıştığı reklam-tanıtım ajansı oradaydı. Çok güzel günlerdi o günler... Ajans da komşular da değerliydi. Özgür Sağlam ve Turan Başartan'lı, Akan Kor'lu günler... Türkan Şoray'lı, Esin Afşar'lı, Turgay Şeren'li, Salih Memecan'lı, Nejat Alp'li günler...

SEYİRCİSİ ONU, O DA SEYİRCİSİNİ ÇOK SEVİYOR

AASSM'deki sergiye ve söyleşiye dönelim yine...Perdede yansıyan Türkan Şoray'lı filmler "Sinema Benim Aşkım" diyen sinemanın sultanının önünde akıp giderken söz sırası ona geldiğinde çok şey söyledi ama aklımda tek bir şey kaldı; seyircisine sevgisi, saygısı ve alkışların kıymetini çok iyi bildiği... Tunç Soyer de herkes gibi heyecanlıydı konuğunun yanında ve o da konuşurken hayranlığını dile getirdi. İzleyicilerden bazılarına mikrofon verildiğinde ağızlarından öyle sevgi sözcükleri döküldü ki tarifi mümkün değil... Salondaki hayranlarının karşısında o kadar sahici, o kadar natürel bir Türkan Şoray vardı. Son derece sade, siyah bir spor döpiyes giymişti ve bu kıyafeti tamamlayan ucu açık siyah pabuçlar... Ya o gözler?.. O gözlerle bir kez daha göz göze gelmek bile ömre bedel...

SERGİ TÜRKAN ŞORAY SİNEMASININ RESMİ GEÇİDİ GİBİ

Sergide Türkan Şoray'ın filmografisinde giydiği kostümler, aksesuarlar, film afişleri yer alıyor. Sinema makinesi de sergi alanında filmleri yansıtıyor. Bütün bunlar yaklaşık 60 yıllık zaman yolculuğu içindeki farklı Türkan Şoray dönemlerini yansıtıyor. Gençlik dönemindeki uçarı eğlence filmlerinden melodrama, salon filmlerinden toplumsal içerikli filmlere, kadın filmlerine kadar uzanan bir yelpaze... Şoray'ın yönetmen koltuğunda oturup oynadığı ya da sadece yönetmen koltuğunda oturduğu filmler de var. Bütün bunlar sergide resmi geçit yapıyor. Hatta sergideki objelerden birisi de Şoray'ın arkasında "Türkan Şoray" yazan yönetmen (rejisör) koltuğu.

ŞORAY'DAN İZMİR MARŞI İLE FİNAL

Burası İzmir olur da sahnede Mustafa Kemal Atatürk'e övgüler dizen, saygı cümleleri kuran Türkan Şoray olur da onun başlattığı ve bütün salonun eşlik ettiği "İzmir Marşı" söylenmez mi? Herkesin mendilinin arasına kopup evine götürdüğü bir saatlik unutulmaz anılar İzmir Marşı ile noktalanırken aslında yaşanan sevginin Türkan Şoray'casından başka birşey değildi.

İyi ki sinemamıza, hayatımıza Türkan Şoray girmiş...İyi ki Tunç Başkan Şoray'ı İzmir'e davet ederek kostümlerinin sergisini düzenlemiştir. Mutlaka gezilecek bir sergi, kaçırmayın derim.