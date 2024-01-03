Sahi Dışişleri niçin vardır?

Riyad’daki Süper Kupa’nın ‘Süper Rezalet’e dönüşmesinin ardından bir gün bocalayan ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik’le gaz almaya çalışan hükümet ikinci gün ilk ağızdan sessizliğini bozdu. Ortaya karışık açıklamalardan isteyenin istediğini alması benimsenmişti. Yandaş cephede bir yandan da iki kulübü karşı karşıya getirme taktiği kendisini hissettirdi. Ali Koç ve FB günah keçisi haline getirilebilir miydi? Buna bakıldı.

FB “KRAK ÇIPLAK” DEDİ

30 Aralık’ta maçın ertelendiği gece ilerleyen saatlerde TFF-FB-GS ortak bildirisinin ötesine geçen FB, ertesi gün resmi hesaplarından yayınladığı bildiri ile “kral çıplak” diyerek maçın “bazı aksaklıklardan” değil “değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle” oynanamadığını “kamuoyunun dikkatine” sundu. Anlaşılıyor ki, ortak bildiri, TFF’nin zorlamasıyla ve biraz da bir an önce Suudi yetkililerin oldubittilerine karşı imzalanmış kulüpler tarafından. Tabii, Riyad’daki büyükelçinin de bir işe yaramadığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin onurunu ve çıkarlarını korumaktan aciz kaldığını da görmüştür kulüpler. Büyükelçiliğin söyleyemediğini, 31’indeki kamuoyuna açıklamasında FB şöyle belirtiyor.

“Ülkemiz, Cumhuriyetimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve milletimiz, ülkemizin tüm spor kulüpleri gibi Fenerbahçe’mizin de üstün değerleridir.”

Hükümet çevrelerinden gelen siyasi salvolara karşı da bir paragraf var FB bildirisinde:

“Süper Kupa finalinin iptaliyle oluşan gündemin daha sonra diplomasi, siyaset ve komplo teorileriyle dolu bir kavga ortamına çekilmesi bizi şaşırtmıştır. Yaşanan bu gündemin ne dış politika, ne siyaset, ne de komplo teorileriyle hiçbir ilişkisi yoktur.”

YOL KAZASI YAŞANMAMASI İÇİN…

Meseleye bir de Dışişleri açısından bakmak gerekiyor. Acaba, Riyad’daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Emrullah İşler, Süper Kupa maçı ile ilgili olarak TFF ve iki kulüp yetkilileri ile hiç temas etti mi? Büyükelçilikle irtibatlı istihbari unsurlar bir çalışma yürüttü mü? Malum, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler Kaşıkçı cinayeti nedeniyle oldukça gerilmiş, ancak cinayet dosyasının beklenmedik şekilde iadesi sonrasında normalleşme sürecine girmişti. Bu bağlamda bir yol kazası yaşanmaması gerekirdi. Şunu demek istiyorum: İşler, Dışişleri Bakanlığı’nı yeterince enforme etti de dikkate mi alınmadı, yoksa enformasyonu zayıf mı kaldı? İki durumda da önemli bir zafiyet var demektir.

Eşeğinizi sağlam kazığa bağlayacaksınız… Muhatap olduğunuz devlet Suudi Arabistan. Ya Süper Kupa maçını oraya almayacaksınız ya da adamakıllı bir protokol yapacaksınız ve Büyükelçilik de her aşamada devrede olacak. En doğrusu da tabii maçın Riyad’a alınmamasıydı TFF tarafından.

SUUDİLER GAYET AÇIK SÖZLÜ

Bakın, Süper Kupa’nın Riyad’daki organizasyonunu üstlenen Riyadh Season şirketi de yaptığı açıklamada açık sözlü bir şekilde “Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya vardık” demiştir. Tercümesi şudur:

“Atatürk tişörtleri ile ısınamazsınız, Yurtta Sulh Cihanda Sulh ve Ne Mutlu Türküm Diyene pankartları ile sahaya çıkamazsınız!”

Suudilerin derdi Atatürk ve Atatürk Türkiye’si ile… Kral veya prens gelince Anıtkabir’e bunun için gitmiyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusuna saygıdan imtina ediyor.

RİYAD’DAKİ AK PARTİ’DEN DEVŞİRME BÜYÜKELÇİ

Riyad’daki Türk Büyükelçisi, yükseköğrenimini Kral Suud Üniversitesi’nde yaparak 1985’te mezun olmuş. Daha sonra A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ndeki Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktora yapmış. Gazi Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda doçent ve profesör olmuş. Kazakistan ve S. Arabistan’da misafir öğretim üyeliği yapmış. İşler’i 2006-2011 yılları arasında Başbakan Müşaviri olarak,24-25-26-27. Dönemlerde de Ankara Milletvekili olarak TBMM’de görüyoruz. Aynı zamanda ilk milletvekili olduğu dönemde dokuz ay süreyle Başbakan Yardımcısı olarak da görev aldı. Prof. Dr. İşler, Ekim 2023’te de Riyad’a büyükelçi olarak atandı.

Demek istediğim, İşler de AK Parti iktidarının istisnai atamaları genelleştirmesiyle iğdiş ettiği Dışişleri’ndeki kariyer diplomatı olmayanlardan. Özelliği, atandığı ülkede okuması ve dilini bilmesi. Peki Türkiye-Suudi ilişkilerine, bu ilişkilerin tarihine ne kadar vakıftır? Büyükelçi olana kadar çalıştığı dairelerde, dosyalarda pişen, usta diplomatların rahle-i tedrisinden geçen kariyer diplomatları kadar vakıf mıdır? Futbol maçıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin etkileşimini, koordinatlarını görebilecek öngörüde midir?

Dahası, AK Parti milletvekilliğinden devşirilen ve meslekten, kariyer diplomatlığından gelmeyen büyükelçiler cereyan eden gelişmelere hangi gözlükten bakmaktadırlar? Objektif bir bakışla laik Türkiye Cumhuriyeti’nin çıkarlarını, onurunu korumak mıdır öncelikleri? Yoksa görev yaptıkları ülkelerdeki anti-laik rejimlerle, mutlak monarşilerle uyum mudur?

YANLIŞ HESAP RİYAD’DAN DÖNDÜ

Sonuçta, Riyad’daki Büyükelçi de, Dışişleri Bakanı da Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun asla ve kata tartışılamayacağını; bunun Suudi Arabistan’da da sulandırılamayacağı hususunda kararlı olabilmeli ve bu maçın daha maç günü gelmeden gerekçeleriyle Riyad’da oynanamayacağını TFF’ye görüş bildirmeliydi. Şimdi Ali Koç ve FB’nin günah keçisi ilan edilmeye çalışılması nafiledir. Yanlış hesap Riyad’dan dönmüştür. Umarım, gelişmeler karşısında suspus olan Dışişlerimiz şapkasını önüne koyup düşünür de bundan böyle benzer komplikasyonlar yaşanmaz.

Not: Bu vesileyle rahmetli Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'i saygıyla anıyorum. Suudilerin Anıtkabir boykotuna bir yanıt olarak Riyad'daki Türk Büyükelçiliği'nin mimari tasarımını Anıtkabir'den esinle yapmıştı. Umarım Büyükelçi İşler de bu esprinin farkındadır.