İlk düğme yanlış iliklenince...

Riyad'daki Süper Kupa'nın ertelenmesi, daha doğrusu oynanamamasına şaşırdık mı? Şahsen şaşırdığımı söyleyemem. "Futbol sadece futbol değildir" sözünün boş bir lakırdı olmadığı bir kez daha görüldü.

Süper Kupa için Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında karşı karşıya gelecek FB ve GS camiaları olsun, kamuoyu olsun maçın Suudi Arabistan'da oynanmasına güçlü itirazları vardı. Her iki kulübün Divan Kurulu aleyhte karar dahi almışlardı. Ancak TFF'nin girdiği angajman nedeniyle iki kulüp yönetimi maçın oynanması için harekete geçti ve sonuçta kafile halinde maçı oynamak için Riyad'a gittiler.

Fakat o da ne? Öğlen saatlerinden itibaren Riyad'daki tartışmalar; Atatürk tişörtlerine, Yurtta Barış Dünyada Barış pankartına karşı Suudi itirazı; İstiklal Marşı'nı Suudi marşı ile gölgeleme gayretleri sosyal medyaya ve giderek basına düştü. Stada gelen takımların soyunma odasına kadar Suudi polisi dayandı! Neymiş? O pankart ve tişörtlerle sahaya çıkamazlarmış! Sonunda iki takım da otele geri döndü ve ilgili bakan Bak ile TFF Başkanı Büyükekşi ile iki kulüp başkanı uzun bir toplantı sonrasında TFF-FB-GS imzasıyla ortak bir açıklama yaparak maçın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladılar.

ATATÜRK'E SAYGISIZLIĞIN ÜZERİNİ ÖRTEN AÇIKLAMA

Söz konusu açıklamanın tam metni şöyle:

"Kamuoyuna duyurulur

Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz.

Türkiye Futbol Federasyonu

Fenerbahçe Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü"

SÜPER KUPA MI, 'SÜPER REZALET' Mİ?

İlk düğmeyi yanlış iliklerseniz bütün düğmelerin yanlış iliklenme riski vardır. Nitekim Süper Kupa maçı da böyle oldu! Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bu maçı Suudi Arabistan'da oynatmak saçma sapan bir yönelimdi TFF açısından! Kulüpler de camialarının güçlü desteğine karşın TFF'nin yanında hizalandı ne yazık ki ve sonuçta ortaya bu akşamki rezalet çıktı. Süper Kupa, 'Süper Rezalet'e dönüştü! İki takımın sahaya çıkmayarak gösterdiği duruş rezaleti örtmeye yetmez. Tablo, Türk futbolu açısından kapkara bir tablodur. Ciddi bir yönetişim krizini işaret etmektedir.

Ortak açıklamada "organizasyondaki bazı aksaklıklar" gerekçe olarak gösteriliyor ertelemeye! Yahu şunu bile dile getirmekten acizsiniz: Suudilerin Atatürk alerjisi yüzünden maç oynanamadı! İki kere iki dört kadar net! Bir de üstelik Suudi futbol federasyonu ile diğer kurum ve kuruluşlarına da teşekkür ediliyor açıklamada! Bu neyin teşekkürü? Atatürk'e saygısızlığın mi?!.

FUTBOL SADECE FUTBOL DEĞİL

Evet, futbol sadece futbol değildir. Bu akşam yaşananlar futbolla sınırlı değildir. TFF'nin Suudi yetkililer ile nasıl bir sözleşme yaptığını bilmiyoruz. Ancak her ne şekilde olursa olsun bu gibi uluslararası organizasyonlarda Dışişleri Bakanlığı ile temas etmek gerekir. Olası problemlere hazırlıklı olmak gerekir. Suudilerin Atatürk alerjisi yeni değil. Kralları Ankara ziyaretinde Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı mı? Böyle komplikasyonları öngöreceksiniz. Dahası var; daha kısa sayılacak bir süre önce Suudiler İstanbul'un orta yerinde Kaşıkçı cinayetini işlemedi mı? Bu yüzden ilişkiler gerilmedi mı? Sonra da tükürdüğümüzü sıcak paraya yanıp tutuştuğumuz için yalamadık mı? Bütün bunları hesap edemeyen sadece TFF değil tabii... Dışişleri Bakanlığı'nın düştüğü durum da içler acısı maalesef.

Sonuçta, TFF de, Dışişleri de bir futbol topunun üzerine basıp başaşağı düşmüştür!

FB ve GS camiaları da bu rezaletin aksesuarı olmaktan son anda kurtulmuştur sahaya çıkmayıp geri dönmek üzerine harekete geçerek ama TFF ile imza attıkları ortak bildiri renklerine hiç yakışmamıştır. Gerçekleri örtmeye hiçbir zoraki bildirinin gücü yetmez.