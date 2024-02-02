CHP’nin kızı

Lal Denizli… CHP’nin Türkiye’nin en batısındaki turistik ilçesi Çeşme’nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki belediye başkan adayı… Urla için başvuru yapmıştı ancak parti yönetimi onu memleketi Çeşme’de adaylaştırdı. 1991’li, 30’ların başlarında genç bir kadın… Özgür Özel’in gençlere ve kadınlara açtığı kapıdan içeri giren bir belediye başkan adayı… Çocukluğundan itibaren Altı Oklu CHP bayrağını sallayan Denizli, siyasete ilgisini öteden beri sürdüren bir genç insan… Zaten bu nedenle Piyer Loti Fransız Lisesi’nden sonra Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nü bitirdi. Bununla yetinmedi; ardından Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı. Üniversitedeyken toplumsal sorunlara, siyasal gelişmelere hep duyarlılık gösterdi. CHP Gençlik Kolları’nda çalıştı bir yandan da. Çocukluğunda salladığı bayrağı gençliğinde de taşımayı sürdürdü. Daha lisedeyken 1 Mayıs’larda meydanlarda yerini aldı parti bayrağıyla, bütün coşkusuyla. İstanbul’da 2019 yerel seçiminde Ekrem İmamoğlu’nun kazanması ve tekrar kazanması için mesai yaptı. Özgür Özel ile değişimin tarafında yer aldı.

İYİ EĞİTİMLİ GENÇ İNSANLARA GÜVENİN ARTIK

Senenin yarısını öteden beri Çeşme’de geçiren Lal Denizli, babadan Çeşmeli… Futbol dünyamızın Altaylı yıldızı “Büyük Mustafa”, Lal Hanım’ın babası oluyor. Lal Denizli, sonra da ülkemizin önde gelen teknik direktörü olan Mustafa Denizli’nin Çiğdem Kayalı ile beraberliğinden olan kızı. Onu “çok genç” bulanlar var! Oysa artık özel sektörde müdür yaşı 27-28’e, genel müdür yaşı 30-35 arasına, CEO yaşı 35-45 arasında artık. İlçelerde 20’li yaşlardaki kaymakamlar görev yapıyor. 25 yaşındaki yeğenim üniversitede hoca. Oğlum stajını bitirip 24 yaşında avukat olacak. O zaman 32’sini bitirip 33’üne giren Lal Hanım neden 40 bin küsurluk kışlık nüfusu olan bir ilçede belediye başkanı olmasın? Eleştirileri duyar gibi oluyorum… “Çeşme’nin yazlık nüfusu milyona dayanıyor”, “Çeşme’de üst düzey rant savaşları var” vb. İyi de Lal Denizli belediyeyi tek başına yönetmeyecek ki… Teknik başkan yardımcısı olacak, hukuk müşaviri olacak, belediye meclisinde değişik disiplinlerden çalışma arkadaşları olacak… Bunun ilçe örgütü var, il örgütü var. Örneğin, gazeteci Erdem Gül Adalar’ı yönetebiliyor da Lal Denizli Çeşme’yi neden yönetemesin?

LAL DENİZLİ BAŞLADI

Lal Denizli, adaylaştıktan sonra önceki gün memleketi Çeşme’ye döndü ve sahaya çıkıp çalışmalarına başladı. Çiçeklerle karşılanan Denizli, duygusal ve umut veren sosyal medya mesajında da Çeşmelileri dünyanın örnek belediyelerinden birisi haline getirmek için kadın erkek hep birlikte çalışmaya davet ederek “Başladık. Değişimi birlikte başardık! Çeşme’de de birlikte başaracağız!” dedi. Katılımcılığa vurgu yaptı.

Bu yazıyı kaleme almadan önce de kendisini aradım, konuştuk. Çok olgun buldum kendisini. 24 yaşının içindeki stajyer avukat oğlum Deniz’in olgunluğu karşısında bazen şaşırmıyorum dersem yalan olur. Ondan sekiz yaş büyük olan Lal Denizli’yi düşünün bir de. O, “çok genç” olmanın ötesinde çok olgun. O, ebeveynleri ünlü olan birçok birikimli ve akıllı insan gibi de bağımsız kişilik edinmiş güçlü bir birey. Şu notu da düşeyim; bu tip bireyler ebeveynleriyle anılmaktan hiç hazzetmezler. O yüzden bu yazıya Lal Denizli’nin kimlerin kızı olduğuyla girmedim ve zorunlu bir iki cümle dışında ebeveynlerinden söz etmedim.

NEDEN DENİZLİ’Yİ YAZDIM?

Yerel seçim sürecinde İzmir’in kadın adaylarını yazacağım arada. Aslında ilk olarak Konak adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yu kaleme alacaktım. Bu aşı Konak’ta çok tuttu. Fakat kalemim Denizli’ye yöneldi. Nedeni, Denizli’nin Çeşme’ye geldiği gün Çeşme için küçük bir grubun yaptığı ucuz gösteri. Üzücü olan, mevcut başkanın da bu küçük grubun içinde olması… Oysa ondan beklenen eline bir demet çiçek alıp aday gösterilen genç kadını karşılamasıydı. Her davranışı kişinin siciline işlenir. Mevcut başkan sicilini bozmayacaktı. Çeşme’ye gelen, “CHP’nin kızı”, CHP’nin gösterdiği belediye başkan adayıydı. Belki bir özür, sicili düzeltir.

Yolun açık olsun Lal Denizli.