CHP'nin adaylarına ilişkin ilk izlenimlerim

CHP'nin önceki gün açıklanan 200'ün üzerindeki belediye başkan adayının içinde Büyükşehir adayları ile bazı il ve üç büyük şehirdeki bir kısım ilçe adayı da var. Bunların içindeki bazı adaylara ilişkin kimi değerlendirmeler yaparak izlenimlerimi not ederken birkaç açıklanmayan yer üzerinde de duracağım.

AKDENİZ İLLERİNDE DURUM

Adana, Mersin, Hatay hattındaki büyükşehir belediye başkanlarının devam edecek olması olağan. Vahap Seçer, milletvekili iken aday olup seçilen bir isim, yerini doldurdu. Zeydan Karalar da daha önce ilinde parti il başkanlığı yapan ve yerını dolduran bir başkan. Hatay'da Doç. Lütfü Savaş tartışılıyor ama onu tartışanlar inşaat ruhsatı yetkisinin ilçe belediyelerinde olduğunu ya bilmiyor ya da hatırlamıyor.

Antalya'da Muhittin Böcek veya Muratpaşa Belediye Başkanı Murat Uysal üzerinde durulurken şimdi ikisinin de devre dışı kalma olasılığı olduğunu görüyorum. Hatta Uysal kendi ilçesine de yeniden konulmazsa sürpriz olmaz.

TEKİRDAĞ'DA DEĞİŞİM

Tekirdağ Büyükşehir adayı olan Candan Yüceer köken itibarıyla bölge insanı olmasa da çok uzun yıllardır bölgede yerleşik olan bir hekim. Aynı zamanda 2011'de 24. Dönem milletvekili olarak meclise girdi ve üç dönem devam etti. İlçelerde bölge kökenli adaylar gösterilirse, aynı şekilde belediye meclis üyeleri doğru ve temsil gücü yüksek isimlerden oluşturulursa Yüceer seçilecektir.

ESKİŞEHİR'DE YILMAZ HOCA'YA VEDA

Yazıyı kaleme almadan önce Sözcü TV'de Yılmaz Büyükerşen'i dinledim. Açık sözlülükle Eskişehir'de yaşanan süreci ve kırgınlığını anlattı. 25 yıldır 5 kez seçilen efsane başkan Büyükerşen hakikaten bozkırda bir vaha yarattı. Denizi, arkeolojik kalıntıları vb. olmayan bir kenti önemli turizm destinasyonları arasına soktu. Büyükerşen yeniden aday gösterilebilirdi. Böyle istisnalar gözönüne alınmalı. Neyse ki sonuçta Büyükerşen işaret ettiği genel sekreterine el verdi ve bu da kabul gördü. Ayşe Ünlüce, Tepebaşı ve Odunpazarı başkanları Ataş ve Kurt ile birlikte Büyükerşen'in mentörlüğünde başarılı olabilir, seçilebilir. Bu arada CHP Genel Başkanı Özel, Hoca'yı onore eden bir açıklama yaptı ve onun bir elinin Eskişehir'de, bir elinin de bütün sosyal demokrat belediyelerde olacağını ifade ederek gönül aldı.

MUĞLA VE İZMİR BEKLİYOR

Daha önce İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Mansur Yavaş gibi Aydın'da da Özlem Çerçioğlu açıklandı. Muğla ile İzmir kaldı geriye CHP'nin elinde olan Büyükşehirler arasında adayı açıklanmayan. Muğla'da Osman Gürün, yeniden adaylık başvurusunda bulunmadı ve "yeter" dedi. Yerine henüz birisi aday gösterilmedi.

İSTANBUL'DA MECLİS ÇOĞUNLUĞU ÖNEMLİ

En çok merak edilen İzmir'in en sona bırakılacağını katıldığım bazı televizyon programlarında dile getirdim. Oraya geleceğim, ancak İzmir ve İstanbul'daki açıklanan bir kısım ilçeye baktığımda İstanbul'da eldeki hiçbir ilçenin açıklanmadığını, İzmir'de ise sadece eldeki Torbalı'nın açıklandığını gördüm. Torbalı'da vefat eden başkanın yerine mecliste seçilen Mithat Tekin değil, önceki ilçe başkanı aday gösterildi. İstanbul'da Beyoğlu için açıklanan, önceki dönemlerde ilçe başkanlığı da yapan parti emekçisi kıymetli bir isim olan İnan Güney kazanacak bir aday olmadığı gibi Büyükşehir yarışında ilave oy getirebilecek kadar kanatları geniş bir aktör değil. Eğer başka ilçelerde de bu gibi 'körlükler' söz konusu olursa handikap oluşur. CHP'nin beklediği meclis çoğunluğu riske girer. İstanbul'da açıklanan isimlerden bir de olumlu örnek vereyim; Üsküdar adayı Sinem Dedetaş. İmamoğlu'nun göreve getirdiği Şehir Hatları Genel Müdürü. İstanbul'daki deniz ulaşımı ona emanetti. Bu görevinde çok başarılı oldu. Bir gemi inşa mühendisi. CHP'nin önceki Ümraniye ilçe başkanlarından Nurkal Dedetaş'ın da gelini. Siyasetçi bir ailenin içinde olması da avantaj. CHP'nin daha önce kazanmaya yaklaştığı Üsküdar, Dedetaş ile CHP'nin olabilir. Açıklanmayan Çekmeköy'e de dikkat çekmek isterim. 2019'da CHP adayı Seyfettin Yıldırım'ın oylarını bölmek için DP'den aday olan ve kaybettiren H.A Sipahi'nin yeniden CHP'nin adayı olmak istemesi absürd. 2019'dan beri çalışmalarını aralıksız sürdüren Yıldırım'ın adaylaşması olağan.

İZMİR'DE SON DURUM

Şimdi çok merak edilen İzmir'e gelebiliriz... İzmir'de görülen o ki CHP'nin elinde olan 22 ilçe belediyesinden en az yarısında hatta üçte ikisinde mevcut başkanlar yerine yeni isimler aday gösterilecek. Yerinde kalması kesin gibi olan tek metropol ilçe belediye başkanı Halil Arda (Gaziemir) görülüyor. Kırsalda yeniden gösterilmeye daha yakın olanlar ise Karaburun (İlkay Erdoğan), Beydağ (Feridun Yılmazlar) ve Ödemiş (Mehmet Eriş) başkanları

Büyükşehir düğümünün çözülmesinde ise iki etken belirleyici rol oynayacak. Birisi parti merkezinin yaptırdığı memnuniyet anketi, diğeri ise DEM'in aday adaylarına yaklaşımı. Bu noktada mevcut denklemde en şanslı iki ismin mevcut başkan ile hiç başvuruda bulunmayan bir isim olduğunu not edebilirim. Önceki İzmir Büyükşehir Genel Sekreteri ve önceki İstanbul Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise önemli ve büyük bir ilçeden aday gösterilirse kimse şaşırmamalı. Son bir not daha düşeyim bitirirken; kurultayın son düzlüğünde "değişimci" kulvara geçse de aradığını bulamayan İzmirli isimler de olacak.