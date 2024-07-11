Tarım ve Orman Bakanlığı Ajanslara Para Saçmayı Bırakmalı

Gıda alanında dışa bağımlılık Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Buna bağlı olarak gıda enflasyonu dünyanın aksine durmadan yükseliyor. Her gün yeni bir gıda güvenliği zafiyetiyle karşılaşıyoruz. Gıda kontrol görevlilerinin üzerindeki bürokratik baskı da artmış durumda.

Mete Yolaş

Mete Yolaş

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Tarım ve Orman Bakanlığı bir şov kurumuna dönüşmüş durumda. Gıda sistemi ve gıda güvenliği zafiyetlerine karşı kulağının üstüne yatan kurum, iş şov yapmaya gelince bütün kaynaklarını en etkin bir biçimde kullanıyor. Yurttaşın vergisi çağdaş gıda politikaları yerine PR çalışması olarak geri dönüyor.

Bakanlık Yaptığı Bütün İşi Şova Döküyor

Habersiz yapılması gereken gıda denetimleri Tarım ve Orman Bakanı tarafından atılan tweetle duyuruluyor, denetim günleri ifşa ediliyor. Gıda kontrol görevlileri gelen talimatla denetime çıkıyor, ajans kameramanları takip ediyor. Birkaç gün sonra şöyle denetim yaptık, böyle denetim yaptık diye her yerde ajansa hazırlattırılan video klipler yayınlanıyor.

Yurttaş artık gıda aldığı yerin ne zaman denetlendiğini görecek diye başka bir PR çalışması yapılıyor. Ajansa uygulama tasarlattırılıyor. Yurttaş uygulamaya giriyor, sadece denetim tarihini görüyor. Yurttaşla paylaşılması gereken denetim raporları, numune alınan gıdaları ve analiz sonuçları, denetim sıklığı yine sır. Yurttaşın merak ettiği ne zaman denetime gidildiği değil.

Şuralar, çalıştaylar, toplantılar, seyahatler düzenleniyor. Ajanslar, organizasyon firmaları sahneleri kuruyor, ulaşımı sağlıyor, yemekleri düzenliyor. Ortada gıda-tarım sistemini bir adım ileri taşıyacak herhangi bir şey yok. Her şey PR faaliyeti üzerine kurulu.

Depremde enkaz üzerinde ajansa fotoğraf karesi veren, yangında helikopterle yangın alanının üzerinde poz veren, gıda denetim sayılarıyla haber yaptıran, PR için yasayı çiğneyerek kurum bilgilerini ifşa eden hep aynı kurumun yöneticileri.

Ajanslara Harcanan Paranın ve Gıda Denetimindeki Zafiyetlerin Hesabı Verilmeli

Geldiğimiz noktada yurttaşın özellikle gıda güvenliği bakımından Tarım ve Orman Bakanlığı’na karşı hiç güveni kalmadı. Yurttaş Türkiye kaynaklı gıda güvenliği skandallarını ya yurtdışı kaynaklarından ya da uluslararası kurum raporlarından öğreniyor. Gıda politikaları yurttaşın yararına değil sermayenin yararına göre tasarlanıyor. İleriye gideceğimize koşar adım geriye gidiyoruz.

Gıda alanında dışa bağımlılık Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Buna bağlı olarak gıda enflasyonu dünyanın aksine durmadan yükseliyor. Her gün yeni bir gıda güvenliği zafiyetiyle karşılaşıyoruz. Gıda kontrol görevlilerinin üzerindeki bürokratik baskı da artmış durumda.

Tarım ve Orman Bakanlığı bu zafiyetlerin, gıda politikaları açıklarının, harcanan paranın hesabını yurttaşa vermeli.

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