Kılıçdaroğlu'nun Dönüşü AKP'ye 18 Ay Kazandıracak: Halk Süt ve Halk Market Bitiyor mu?

Bu yolun sonunda kazanılması kesin bir seçim kaybedilecek. Bu siyasi tablonun karşılığı şöyle olacak: AKP iktidarının önündeki en kritik birikim ve meşruiyet darboğazı, yani gıda enflasyonu kaynaklı yapısal basınç, 12 ila 18 ay boyunca büyük ölçüde gevşeyecek.

CHP’nin İç Hesaplaşması Değil, AKP’nin Rıza Üretimi

Bu sönümlenme tesadüf değil. CHP'nin politika programı, denetim aritmetiği ve yerel yönetimler eliyle yürüyen gölge gıda politikaları yani Halk Süt, Halk Market, Halk Ekmek ve Kent Lokantaları aynı anda silikleşecek. AKP iktidarı, açılan bu boşluğu seyirci kalarak değil, hızla ve yapısal kararlarla dolduracak.

Operasyonların hammadde stoğu zaten birikmişti. Etkisi de havuz medyası ekosisteminde sürekli bir gündem yapısı olarak işletildi. 22 CHP'li belediye başkanı tutuklandı. Bir belediye başkanvekili ve iki eski belediye başkanı tutuklandı. 3 belediyeye kayyum atandı. 15 belediyede başkanvekili seçildi. Kılıçdaroğlu'nun bu isimleri partiden ihraç etmesi, iktidar anlatısının doğrudan CHP'nin içinden onaylanması anlamına gelecek.

İktidar bloğu ekonomik göstergeleri düzeltemediği için halkın rızasını başka bir zemin üzerinden üretmeye çalışıyor. Ahlaki ve yargısal bir anlatı zeminini kaydırıyor. AKP iktidarının ya unuttuğu ya da görmek istemediği bir şey var. Bu hamlelerle zaman kazanılır. Ama gıda ve tarımda somut, elle tutulur bir iyileşme olmadıkça yapısal kriz birikmeye devam eder. Şunu net biçimde söylüyorum: AKP iktidarının gıda-tarım alanındaki sorunları çözebilecek, hatta o sorunları doğru tespit edebilecek bir kabiliyeti yok.

Mutlak Butlan Kararı CHP'yi Nasıl Etkileyecek?

CHP'nin gerçek gölge gıda politikaları merkezde değil, yerel yönetimlerde büyüdü. Sadece İstanbul'da 297 binden fazla çocuğa süt dağıtılıyor. Halk Market eliyle 22 şehirden 600 kalem gıda-tarım ürünü, kooperatif-üretici-halk hattıyla aracısız bir araya geliyor. Halk Ekmek, halka ekmek güvencesi veriyor. Yani bir çocuğun bardağına inen süt, bir hanenin sofrasına ulaşan ekmek. Mesele bu somut hat.

Tutuklu belediye başkanlarının ihraç edilmesi, görevi devralan başkanvekillerinin meşruiyet zeminini de çekecek. Halk Market'in kooperatif anlaşmaları, Halk Süt'ün sosyal inceleme ağı, Halk Ekmek'in kapasite yatırımları askıya alınacak. Belediye başkanları tutuklanarak AKP'ye geçirilen Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Beykoz örnekleri, bundan sonra ne olacağını bize zaten gösterdi.

AKP iktidarı, gıda alanındaki yapısal krizi çözemez ama çözmek zorunda olmadığı bir zaman aralığı kazanacak. Bu aralıkta IMF ve Dünya Bankası güdümlü gıda rejimi derinleşecek. İthalat-bağımlı tedarik rejimi kurumsal olarak pekişecek. AKP iktidarı, Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait market zincirini kooperatifçilik anlatısı arkasına yerleştirip perakende devine dönüştürecek. Küçük üreticiyi planlı üretim çerçevesi içinde sistematik biçimde tasfiye edecek. Perakende düzenlemeleri ve fahiş fiyat operasyonlarını da gösterilik tedbirler olarak sahneye sürecek.

Mutlak butlanla kayyum CHP’ye atanmadı.