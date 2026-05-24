Kılıçdaroğlu Cehpesinden İhraç Sinyali: 'Kemal Bey'e Hain Diyenlerin...'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinde yer alan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir" dedi.

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve vekillerin nöbet tuttuğu CHP Genel Merkezi’nde, Genel Merkez’in tahliyesi için yapılan başvurunun ardından hareketli dakikalar yaşandı. CHP'de gerilim sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Mahir Polat, "Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez. Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir" dedi.

ÖZEL'İN POSTERLERİNİN İNDİRİLMESİ

Polat, Genel Merkez binasından çıkışının ardından Özgür Özel'in posterlerinin indirilmesine yönelik soruya ise "Onları kendileri alıp götürmüşler, bizden öyle bir görüntü çıkmaz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Kaynak: DHA

