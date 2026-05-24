Şöhreti Değil Toprak Kokusunu Seçti: Ayşe Ekiz'in İlham Veren Hikayesi

Belediyenin gastronomi birimindeki kurumsal deneyiminden gelecekteki butik lokanta hayallerine, ürüne sadakat felsefesinden Anadolu’nun unutulmuş reçetelerine uzanan bu samimi söyleşide, gastronominin yalnızca teknikten ibaret olmadığını bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Şöhretin sunduğu cazip teklifler yerine memleketinin toprak kokusunu ve aidiyet duygusunu seçen Ekiz, mutfaktaki gerçek öğretmenin tarif kitapları değil, tarladaki çiftçinin emeği olduğunu savunuyor. Kısıtlı imkânlarla hayal kuran köy çocuklarına ilham veren bu yolculukta, şefin mutfakta ulaştığı profesyonellik ile kalbindeki saf taşra ruhu kusursuz bir denge oluşturuyor.

Sultandağı’nın bereketli topraklarından, hayvancılıkla geçen günlerden ulusal bir şöhrete uzanan bu hikâyede; aynaya baktığında hâlâ o köydeki Ayşe’yi mi görüyorsun yoksa mutfakta devleşen profesyonel bir şefi mi?

Aynaya baktığımda gördüğüm şey aslında ne sadece o köydeki kız ne de sadece önlüğü olan bir şef. Ben ikisinin birleşimi olan Ayşe’yim. Ekranlar, yarışmalar, şöhret gelip geçici; ama benim tırnaklarımın arasındaki o toprak, Sultandağı’nın kokusu kalıcı. Mutfakta ne kadar profesyonelleşirsem profesyonelleşeyim, özümü kaybetmediğim sürece yediğim yemeğin, ürettiğim tabağın bir anlamı var. Benim gücüm o köydeki Ayşe'den geliyor, mutfaktaki profesyonelliğim ise o gücü dünyaya sunma biçimim.

MasterChef’in o hızlı ve teknik dünyasında öğrendiğin modern mutfak sırları, memleketine döndüğünde hazırladığın geleneksel ev yemeklerinin ruhunu ve tekniğini nasıl dönüştürdü?

Yarışma bana malzemeye çok daha farklı açılardan bakmayı, modern teknikleri (örneğin bir malzemeyi kendi yağında ağır ağır pişirmeyi ya da dokularla oynamayı) öğretti. Memleketime döndüğümde bu teknikleri anneannelerimizden gördüğümüz o sabırlı, dualı yemek pişirme anlayışıyla harmanladım. Geleneksel yemeğin ruhuna asla dokunmuyorum ama sunumunu, dokusunu ve pişirme hassasiyetini modern tekniklerle yukarı taşıyorum. Yani yemeğin ruhu aynı kalıyor, sadece modern mutfağın diliyle yeniden konuşmaya başlıyor.

Belediye bünyesindeki gastronomi biriminde edindiğin tecrübe, hayalini kurduğun o butik ev yemekleri lokantasına dair planlarını nasıl şekillendirdi?

Belediyenin gastronomi biriminde çalışmak bana kurumsal bir vizyon kazandırdı ve Afyonkarahisar mutfağının ne kadar büyük bir zenginlik olduğunu, doğru temsil edildiğinde nasıl bir kitleye ulaşabileceğini resmi olarak görmemi sağladı. Hayalimdeki butik ev yemekleri lokantası için burası müthiş bir okul oldu. Orada sadece yemek yapmayı değil, yerel mutfak kültürünü bir miras olarak korumayı ve sunmayı öğrendim. Hayalimdeki o butik yer, insanların sadece karnını doyurduğu değil, Afyon’un hikayesini bizzat yaşayacağı bir yer olacak.

"Mutfak benim için bir okul" diyorsun; peki sence bir yemeğin en gerçek öğretmeni tarif kitapları mı yoksa o yemeğin malzemesini elleriyle yetiştiren çiftçinin emeği mi?

Kesinlikle o malzemeyi elleriyle yetiştiren, toprağın dilinden anlayan çiftçinin emeğidir. Tarif kitapları size ölçüleri verir, teknikleri anlatır ama ruhu veremez. O domatesin ne zaman tatlandığını, o sütün hangi mevsimde daha yağlı olduğunu ancak toprağa emek veren bilir. Malzemeye saygı duymayı kitaptan öğrenemezsiniz; onu tarlada, ahırda dirsek çürüterek öğrenirsiniz. Gerçek öğretmen topraktır.

Kendi gastronomi atölyeni açma şansın olsa, orada öğrencilerine öğreteceğin ilk ders "teknik" mi olurdu yoksa "toprağa ve ürüne sadakat" mi?

İlk ders kesinlikle "toprağa ve ürüne sadakat" olurdu. Teknik her yaşta, her okulda öğrenilir; interneti açsanız bile bin tane teknik video bulursunuz. Ama o malzemeye duyulan saygıyı, hayvanın, toprağın, emeğin kıymetini bilmeyi sonradan öğrenmek zordur. Elindeki malzemeye saygı duymayan bir insan, dünyanın en iyi tekniğini bilse de ruhu olan bir tabak yapamaz. Önce o ürüne teşekkür etmeyi öğreneceğiz, sonra pişirmeyi.

Mutfak hayalleri kuran ancak imkânları kısıtlı olan bir köy çocuğuna, kendi yolculuğundan yola çıkarak vereceğin en cesaret verici tavsiye ne olur?

Ona derdim ki: "Asla kimseden eksik olduğunu düşünme, aksine senin en büyük avantajın o köyde doğmuş olman." Büyük şehirlerdeki insanlar parayla pulla toprağı, doğallığı, gerçek malzemeyi tanımaya çalışırken, sen zaten o hazinenin tam ortasındasın. İmkansızlıklar seni yıldırmasın, elindeki o doğal yaşam en büyük sermayendir. Kendine inan, hayal kurmaktan korkma ve çok çalış. Eğer ben o köyden çıkıp buralara gelebildiysem, sen çok daha iyisini yapabilirsin.

Şöhretin ve büyük şehirlerin parıltılı teklifleri yerine Afyon’un toprak kokusunu tercih etmeni sağlayan o en güçlü içgüdün nedir?

Aidiyet duygusu ve huzur. Parıltılı ışıklar, büyük şehirlerin koşturmacası dışarıdan çok cazip görünebilir ama insanı çok çabuk tüketiyor. Ben kökleri derinde olan bir ağaç gibiyim; toprağımdan koptuğum an kuruyacağımı biliyorum. Beni besleyen şey o parıltılı dünyalar değil, sabah kalktığımda aldığım o temiz köy havası, babamla tarlada verdiğim emek, memleketimin insanının samimiyeti. Gerçek lüks ve zenginlik bence budur.

Bir gün dünyaca ünlü bir gurmeye memleketini tek bir lokmayla anlatman gerekse, o tabağın tam ortasına hangi hikâyeyi yerleştirirsin?

O tabağın tam ortasına sabrın, emeğin ve doğanın uyumunun hikayesini yerleştirirdim. Muhtemelen hafifçe tütsülenmiş, meşe odununda ağır ağır pişmiş, lokum gibi bir tandır eti ve üzerinde Afyon’un o meşhur patatesli ekmeğinin kıtırından bir dokunuş yapardım. O gurmeye de derdim ki: "Bu yediğin sadece bir et değil; bu, Sultandağı’nın esen rüzgarının, o hayvanı gözü gibi bakan çobanın emeğinin ve bin yıllık bir geleneğin tek bir lokmada buluşmuş halidir."