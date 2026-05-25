Karar Geri Çekildi: Bilgi Üniversitesi Eğitime Devam Edecek

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar yürürlükten çekildi. Böylece üniversite eğitim faaliyetlerine devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kararla, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin karar geri çekildi. Böylece üniversitenin eğitim faaliyetlerine devam etmesinin önü açıldı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

21 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararda üniversitenin faaliyet izninin kaldırıldığı duyurulmuş, karar öğrenciler ve akademik çevrelerde büyük yankı uyandırmıştı. Üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken kampüs içinde de protesto eylemleri düzenlenmişti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2019'da Can Holding tarafından devralınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında holding bünyesindeki çok sayıda şirkete el konulmuş, üniversiteye de kayyum atanmıştı.

