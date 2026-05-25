İsrail'den İran İtirafı: Netanyahu Trump'ı Etkilemekte Zorlanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'ın İran meselesindeki tutumunu etkilemekte zorluk çektiği öğrenildi.

İsrail Kanal 13 televizyonu, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde Netanyahu'nun, kapalı kapılar ardındaki kabine toplantılarında ABD ve İran arasındaki muhtemel anlaşmayla ilgili endişesini dile getirdiği ve İsrail'in 'şu anda Trump'ın kararlarını etkileyecek manevra alanına sahip olmadığını itiraf ettiği' ifade edildi.

GÜVENLİK EKİBİ TEYAKKUZDA

Haberde, İsrail güvenlik kabinesinin bu akşam da toplantılarını sürdürdüğü, İsrail güvenlik teşkilatında ise olası mutabakatın İran rejimine 'dokunulmazlık' vereceği korkusuyla teyakkuzda kaldığı kaydedildi. Anlaşmayı başarısızlığa uğratabilecek tek kişinin İran lideri Mücteba Hamaney olduğu savunuldu.

TRUMP'A DA BASKI

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner de dahil olmak üzere yakın çevresindeki kişilerin, ABD Başkanına anlaşmada ilerleme sağlanması için baskı yaptığı öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere sürecinin halen devam ettiğini ve düzenli ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

