'Kılıçdaroğlu'nun İhraç Listesi Hazır' İddiası: İsimleri Tek Tek Sıraladı
Kılıçdaroğlu’nun partide ihraç edilmesini istediği isimlerden oluşan bir listenin hazırlandığı öne sürüldü. Listede yer alan isimler ortaya çıktı.
CHP’de mutlak butlan nedeniyle yaşanan tartışmalar sürerken mahkeme kararıyla görevi devralan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazu isimleri ihraç etmesi bekleniyor. Gazeteci ve tv100 yorumcusu Sinan Burhan, CHP’de ihraç edilen isimleri tv100 ekranlarında açıkladı.
İşte o isimler: Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Umut Akdoğan, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Cemal Enginyurt Gökhan Zeybek.
