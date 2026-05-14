Türkiye’de Su Krizi: Neler Oluyor?

Ülkenin su kullanımının yaklaşık dörtte üçünü tarımsal sulama tutuyor. Bu suyun büyük kısmını hala yüzeysel-salma yöntemiyle, yani toprağı su altında bırakarak veriyoruz. 1,5°C'lik ek ısınma, 1 milyon hektar tarım alanını doğrudan etkileyecek.

Türkiye Yağış Azlığından Değil Sıcaktan Kuruyor

Doğu Akdeniz ve Ortadoğu, küresel ortalamanın iki katı hızla ısınıyor. Türkiye bu sıcak noktanın tam ortasında. Akdeniz iklimi kuzeydoğuya kayıyor; İç Anadolu ve Güneydoğu yarı-kurağa doğru dönüşüyor. Tarım havzalarında yağışın nasıl bir eğilim çizdiğini hala net göremiyoruz. Asıl tehlike başka yerde. Sıcaklık, topraktan ve bitkiden suyun buharlaşmasını hızlandırıyor. Yağış eksikliğinden çok, sıcaklığın yerden suyu çekmesinden kaynaklanan bir kuraklığa geçiyoruz.

Yer altında suyu depolayan ve ileten gözenekli kaya tabakaları olan akiferler, dünya genelinde ciddi bir hızla tükeniyor. Dünyadaki akiferlerin yaklaşık yüzde 36'sı yılda 10 santimetre, yüzde 12'si yılda 50 santimetrenin üzerinde çekiliyor. Konya Kapalı Havzası'na bakıldığında bu profilin tam karşılığını görülüyor. Konya, kazandığından çok daha fazla su kaybediyor. Sonuç ortada: yer altı çöküyor, obruklar açılıyor.

Fırat-Dicle Havzası da Türkiye'nin en riskli havzalarından biri. Bu havzada yağış yüzde 30'a varan oranda azalıyor. Burada yönetimin değişen rotasını da görmek gerekiyor. 1993'ten itibaren Devlet Su İşleri (DSİ), sulama şebekelerinin büyük çoğunluğunu Sulama Birlikleri ve kooperatiflere devretti. 2018'de bu yetki yeniden Tarım ve Orman Bakanlığı'nda toplandı. Havza yönetim planlarıyla sahadaki uygulama arasındaki açık büyüdü. Sulama ücretinin tahsili gibi idari yükler yerele kalırken stratejik su tahsisini ve ürün deseni planlamasını üstlenecek bir merci ortada kalmadı.

Suyu Kim Tüketiyor?: Salma Sulama ve Ruhsatsız Kuyular

Yönetim, sulama suyunu büyük ölçüde ürün bazlı sabit ücretle fiyatlandırıyor. Sulanan alanın yalnızca küçük bir kısmında basınçlı yağmurlama/damla sulama çalışıyor. Geri kalanında salma sulama sürüyor. Harran Ovası'nın yüzde 88,5'inde salma sulama yapılıyor. Yalnızca yüzde 11,5'inde basınçlı yağmurlama/damla sulama uygulanıyor.

Konya Kapalı Havzası'nda resmi kuyu sayısının çok üzerinde ruhsatsız kuyu var. Ortak havuz olarak işleyen yer altı suyu, ortak bir aklın değil dağınık ve denetimsiz bir kullanımın elinde. Üstüne bir de ürün deseninin tarihsel kayması biniyor. 1950'lerden itibaren tahıldan şeker pancarına, 1990'lardan sonra mısıra, son dönemde yoncaya geçiş, havzanın hidrolojik dengesini bozdu.

Büyük Menderes ve Aydın'da pamuk, Harran'da pamuk ve mısır, Ergene'de tahıl ve ayçiçeği egemen. Bu ürünler yüksek su talebi demek. Salma sulamayla birleşince ortaya su sistemini tüketen bir ürün düzeni çıkıyor. Bu düzen, üreticinin kısa vadeli geliri için akla yatkın görünebilir ama uzun vadede su açığını ciddi biçimde büyütüyor. Türkiye'nin su krizi geçici bir iklim krizi olarak okunmamalı. Bu, yapısal su açığının her geçen yıl derinleştiği bir kriz.

2030, 2035, 2040: Soframıza Ne Gelecek?

Önümüzdeki 5 yıl için tablo şu: her 1,5°C'lik ısınma, buğdayda yüzde 9 verim kaybı demek. Fındığın çiçeklenme döneminde don ve sıcaklık şokları riski yükseliyor. Buharlaşmanın artması su talebini büyütüyor. Seyhan ve Ceyhan Havzaları'nda narenciye için su arz-talep makası açılıyor.

Önümüzdeki 10 yılda Konya, Şanlıurfa, Aydın gibi havza şehirlerinden Ankara, İstanbul ve İzmir'e doğru kırsal göçün hızlanmasını bekleniyor. Yem tahılı açığı ve mera baskısı artacak. Kırmızı et ile süt arzı zorlanacak. İthal soyaya, mısıra ve yem katkılarına bağımlılık derinleşecek. Fındık ve narenciyede coğrafi kayma başlayacak. Geleneksel üretim kuşakları eski güvenilirliğini yitirecek.

Önümüzdeki 15 yılda Eskişehir-Polatlı şeridinde, Konya'nınkine benzer ama daha küçük ölçekli yer altı suyu çekilmeleri yaşayacağız. Gediz Havzası'nda patates ve mısır verimleri düşmeye başlayacak. Suyun buharlaşması toprağı tuzlandıracak ve verim kayıpları yaygınlaşacak. Harran'da bu süreç şimdiden işliyor.

Konya Kapalı Havzası, sulu tarım yapılamayacak statüye geçecek. Tahıl ambarı statüsündeki bu havza, tahıl-yem dengesinde net ithalatçı bölge sıfatını üstlenecek.

Soframızın daralmasını izleyecek miyiz yoksa bu krizi suyun adil paylaşımı ve tasarruflu kullanımıyla yeniden mi kuracağız?