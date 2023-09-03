Bir Patricia Highsmith uyarlaması: Carol

“Carol”

2015, Todd Haynes

Bir Patricia Highsmith uyarlaması.

Filme dair gördüğümüz ilk imge parmaklıklardır.

Demir bir duvardır adeta.

İşlevi ayırmak olan..

Bizi birbirimizden ayırmak...

Sonra kamera yavaşça tilt yapar.

Ve yönetmenin bize sinematografik bir oyun oynadığını anlarız.

Meğer o parmaklıklar bizi kanalizasyondan ayıran mazgallarmış.

Ayrımcılığın boktanlığını anlatan çok zeki bir numara.

Ve aynı zamanda mora dönüşen yazı karakterleri...

Feminist bir film izleyeceğimizi haber verir adeta.

Biçimci bir açılış numarası mıdır bu , yoksa anlamlı bir oyun mu ?

Bence anlamlıdır.

Zira açılış sekansındaki ilk numara ama son değil.

Film boyunca bizi sinematografi ile şaşırtacağını ve dikkatli izlememiz gerektiğini söyleyen bir ön uyarı bu.

Sokaklar erkek kaynıyor gece. Kadın görmüyoruz.

Ve kamera bir erkeği takip etmeye başlıyor.

Konvansiyonel olarak bunun filmimizin baş karakteri olması gerekir.

Zira zihnimizdeki kodlama budur.

Yolun bir tarafından diğerine geçen ve yürüyen bir erkek görürüz.

Kesinlikle bu karakterin yolculuğuna ve dönüşümüne tanıklık edeceğiz diye düşünürüz.

Sonra kahramanımızı bir köşede, dönemeçte görürüz

Hayatının önemli bir virajını dönmektedir.

Lüks bir mekandayız.

Karakterimiz merdivenleri çıkar.

Yükselişte biridir.

Kamera pan yapar.

Ve Carol’a ulaşırız.

Direkt olarak ona kesmez kamera.

Zira önce burjuvaları izleriz.

Filmin sınıfsal ve sosyolojik katmanı çok mühimdir

Carol o karanlığın içinde güneş gibi parlamaktadır.

Yönetmen bize açılış sekansının ikinci sinematografik oyununu oynamıştır

Filmin öznesi bir erkek değil , bir kadındır.

Erkek ve kadının toplumsal özne/nesne rollerine dair şık bir oyun..

Carol’u ilk gördüğümüzde elleriyle oynar.

Bir eliyle diğer elinin bileğine dokunur.

Sinemada anlatıyı eller üstünden kuran filmlerden biridir.

Eller beceriyi, iradeyi anlatır.

Hem estetik, hem güzel hem seksidirler hem de en sınıfsal uzvumuzdur.

Aman yanlış yapmayın.

Sınıfsal ayrım ,cinsel organlarımız üzerinden işlediğinden çok daha fazla ellerimiz üzerinden işler.