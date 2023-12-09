Amorres Perros .

2000

Alejandro Inarritu.

Film ülkemizde çok güzel bir isimle “Paramparça Aşklar ve Köpekler “ diye vizyon gördü.

Batıda “Love is A Bitch “ diye çevirdiler.

Zira filmin ismi Amorres : Aşklar,

Perros : Köpekler demektir ama..

“Aşk Köpekliktir “ diye bir anlamı da vardır ...

Film bir yolculuk olarak , ama hiç bir şeyin görünmediği kaotik ve olumsuzluklarla dolu bir yolculuk olarak başlar

İzleyeceğimiz tüm hikayeler , olumsuz, mutsuz ,acıyla bezenmiş kaotik yaşam yolculuklarıdır.

Ve daha hiçbir insan ya da köpek görmeden..

Yara, şiddet ve kan görürüz.

Sadece fiziksel değil, duygusal yaralar, duygusal şiddet ve yüreği kanayan insanlar da göreceğiz.

Titreyen el kamerasının bize aktardığı kaosu hissederiz.

Ve sonra eline köpeğin kanı bulaşmış insanoğlu...

Ölmek üzere bir sadık dost..

Beraberce kanayan insan ve köpek..

Sahiplerine benzeyen köpekler...

Sadakat ve sadakatsizlikler.

Durdurulamayan kanamalar.

Kanayan aşklar ve ihanetler..

Kavşaklar, çarpışmalar, çakışmalar ve kader...

Alev alan parçalanan araba.

Kaderin şanssız ateşinin düştüğü yaşamlar .

Paramparça yı görürüz

Köpekleri görürüz..

Filmin “paramparça” kısmına giriş yapatız.

Sırada aşklar vardır.

Ev elbette ona eşlik eden, fonda bir uyarı olarak duyduğumuz sabit korna sesi.

Acı çeken genç bir kadın...

Her üç bölümde de acı çeken bir genç kadın göreceğiz.

İlk bölümde erkekler dünyasında alansız ,uzamsız bırakılmış kuşatılmış bir genç kadın.

İkinci bölüm bir başka eril dünyada , ideal tözünü kaybeden bir genç kadın.

Üçüncü bölümde yine bir eril dünyada babasız bırakılmış bir genç kadın.

Kararan ekran, kararan yaşamlar, ölenler ve ruhu ölenler...