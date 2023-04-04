Kılıçdaroğlu Trabzon’da kantara çıkıyor

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Konya’dan sonra bugün de Trabzon’da sahaya çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin uzun yıllardır pek de güçlü olmadığı Konya’daki program beklentilerin üstünde geçmişti.

Bugün Trabzon’daki miting de bu bakımından önemli. 2004-2009 yılları arasında Trabzon Belediye Başkanı CHP’li Volkan Canalioğlu’ydu. Merkez dışında Yomra, Sürmene, Düzköy CHP’nin geleneksel olarak güçlü olduğu ilçelerdi ancak şu anda bir tek her zaman güçlü olduğu Beşikdüzü’nde belediye ellerinde. İYİ Parti de Yomra’da son seçimi kazandı.

Eğer Kılıçdaroğlu bu seçimi kazanacaksa başta Trabzon olmak üzere Giresun, Ordu hatta Rize ve Artvin’de de oylarını arttırması şart.

İMAMOĞLU, TRABZON’DA DA KILIÇDAROĞLU’NUN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Bugün Kılıçdaroğlu’nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olacak. Zaten kente giden yollara asılmış afiş ve pankartlarda Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun birlikte gösterilmesi de bunun açık kanıtı.

İstanbul’un tekrarlanan seçimleri öncesi Haziran 2019’da Trabzon’da gövde gösterisi yapan, geçtiğimiz yıl bayramda düzenlediği Doğu Karadeniz turunda da en büyük ilgiyi baba ocağında gören İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun bugünkü mitinginde hiç şüphesiz en büyük destekçisi olacak. Kendisi gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş henüz sahaya güçlü bir şekilde inmemişken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı geçtiğimiz hafta Tekirdağ ve Kırklareli’nde düzenlediği mitinglerle bu seçimde hem CHP liderine oy istedi hem de ondan “13. Cumhurbaşkanım” diye bahsetti.

Muhalefet rüzgarının Trabzon’da nasıl estiğini bugün Atatürk Meydanı’ndaki mitingde ve sonrasında tarihi Uzun Çarşı’daki esnaf ziyaretinde izleyeceğiz. Tabii şunu da unutmamak gerekir. Trabzon özellikle kendi doğusundaki kentler Giresun ve Ordu’daki siyasi şekillenmede de etkili olabilen bir kent. Tam da bu nedenle bugünkü tablo oralarda da olumlu ya da olumsuz etki üretme potansiyeline sahip.

KEMAL ÇEBİ: “BU MİTİNG DOĞU KARADENİZ İÇİN DE ÖNEMLİ, KILIÇDAROĞLU YÜZDE 54 İLE KAZANIR”

CHP’nin Karadenizli belediye başkanları Hasan Akgün ve Kemal Çebi de bugün Trabzon’dalar. Uçakta Kemal Çebi ile konuşma fırsatını buldum. O da bugünkü programın Doğu Karadeniz’deki seçimin seyri konusunda etkili olacağını düşünüyor:

“Trabzon merkezde her zaman CHP’nin gücü var. Bugün asıl önemli olan Sürmene’den Maçka’dan hatta Of’tan gelen var mı? Onlara bakmak lazım. Bu miting Doğu Karadeniz’in bütünü için de önemli.”

Kemal Çebi son günlerde Muharrem İnce’nin sosyal medyada estirdiği rüzgara yıllar sonra CHP’ye kazandırdığı İstanbul’un ikinci büyük ilçesi Küçükçekmece’de pek fazla rastlamadığını söylüyor: “Varsa da seçime doğru dağılacaktır”.

“TOPLUMDA DEĞİŞİM İSTEĞİ VAR”

Çebi, 14 Mayıs seçimini yüzde 54 ile Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını tahmin ediyor. Hemen yan koltuğundaki eski ilçe başkanı Turgay Özcan da partinin üçüncü bölgedeki aday adaylarından. Özcan da Muharrem İnce’nin sanıldığı kadar seçim sonuçları üzerinde tesiri olmayacağı görüşünde.

“İlk turda yüzde 51 ile seçimi kazanır Sayın Genel Başkan. Bizde esen hava o. Biz parti olarak 2018’de yüzde 27,8 almıştık. Bu seçimde yüzde 35’e çıkarız. Benim Sayın Kılıçdaroğlu için yaptığım hesabın bazı da o. Toplumda değişim isteği var. Bu mutlaka sandığa yansıyacaktır.”