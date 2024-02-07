Hilmi Hacaloğlu yazdı: Kadıköy’de pusula ne gösteriyor?

Sosyal demokratlar uzun yıllardır karşı fırtınalara rağmen Kadıköy'ü kaybetmiyor. Bu seçimde partiden aday olmak isteyen çok isim var. CHP yönetimi karar verirken en az örgütün talepleri kadar sol sosyalist siyasetin Kadıköy’deki yükselişini dikkate almak zorunda.

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Hilmi Hacaloğlu

Hilmi Hacaloğlu

hilmi917@gmail.com

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İçine doğup orada büyüdüğüm için söylemiyorum, Kadıköy hep başkaydı. Ama özellikle Gezi sonrası, Beyoğlu’nun çökertilmesinin ardından tüm İstanbullular için cazibe merkezi oldu. Bizanslıların deyimiyle “Kalkedon” ya da Türkçesiyle “Körler şehri” onca ilgiye, çoğunlukla çarşıya yakın çevredeki kültürel değişime rağmen dokusunu büyük ölçüde koruyor ve “demokratik ve özgürlükçü” Türkiye idealinin koçbaşı olma iddiasını sürdürüyor.

Yalnız “karşı”dan baktığı İstanbul için değil, Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti için de en önemli köşe taşlarından biri. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği kurultayın işaret fişeği büyük ölçüde Kadıköy’de atıldı. Kadıköy’ü kazanan “değişimciler” büyük moral kazandı ve Cemal Canpolat tercihinin de etkisiyle önce İstanbul’u kazandılar. Oradan kurultaya yürüdüler.

KADIKÖY’DE KİMLER BAŞKAN OLDU?

40 yıldır Kadıköy’de ilçe belediye seçimleri yapılıyor. İlk başkan ANAP’lıydı. Oğlu Saint Joseph’te iki yıl sınıf arkadaşım olan Osman Hızlan... Sonrasında “aslan sosyal demokratlar” kazandı ve bir daha hiç kaybetmedi. 1989’da SHP’den Cengiz Özyalçın seçildi. Refah’ın yükseldiği 1994’te SHP birçok ilçeyi kaybederken sadece Beşiktaş’la birlikte Kadıköy’e tutunabiliyordu. Bu kez dümende Selami Öztürk vardı. Sonrasında üç dönem daha görev yapan Öztürk, bayrağı 2014’te Aykurt Nuhoğlu’na devretti. 2019’dan beri de görev üniversite yıllarımdan tanıdığım Şerdil Dara Odabaşı’nda.

Yüksek Seçim Kurulu’na listelerin teslim edilmesi için 13 gün kala Çankaya, Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy gibi bayrak ilçelerle birlikte Kadıköy’de de 31 Mart’ta adayın kim olacağı kesinleşmedi. Elbette çok sayıda aday adayı var. Ama bunlardan birkaçı daha önde.

KADIKÖY’DE KİMLER ADAY?

Geçtiğimiz hafta İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi adı çok fazla telaffuz edilmişti. Ancak örgütten tepki geldi. İlçe Başkanı Ali Narin de bu tepkinin içinde yer aldı. Ve şu anda Hadi’nin adı biraz gerilerde kalmış gibi görüyor. Özgür Özel’le TBMM çatısı altında birlikte görev yapan eski İstanbul Milletvekili ve eski İlçe Başkanı Kadir Gökmen Öğüt öne çıkan isimlerden biri.

Hilmi Hacaloğlu yazdı: Kadıköy’de pusula ne gösteriyor? - Resim : 1
Tülin Hadi

İsmi çok konuşulan bir başka aday ise Hakan Şişik. Kadıköy’ün köklü müteahhit ailelerinden birine mensup olan Şişik, Anadolu Yakası Müteahhitler Birliği’nin de Başkanı. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü’nün Kongre Üyesi.

Hilmi Hacaloğlu yazdı: Kadıköy’de pusula ne gösteriyor? - Resim : 2
Hakan Şişik

Mevcut aday adayları arasında Şerdil Dara Odabaşı’nı bir kenara bırakırsak Kadıköy’e yönetmeye en hazır isim, gençlik kollarından gelen mimar Barış Antik gibi görünüyor. Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla Kadıköy’ün sorunlarını bildiğini ortaya koyan Antik, yalnızca “hizmet belediyeciliği” dairesinde kalmayacağını özellikle AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak oluşturulmasına katkı sağladığı Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi’ni eleştirerek ortaya koyuyor.

Hilmi Hacaloğlu yazdı: Kadıköy’de pusula ne gösteriyor? - Resim : 3
Barış Antik

Barış Antik gibi mimar olan Ercan Karasu da son dönemde potaya giren isimlerden biri. Karasu aynı zamanda Antik ve Odabaşı gibi Fenerbahçe Kongre üyesi.

“Kadıköy Mesut olacak” pankartlarıyla Kadıköylülere seslenen Mesut Kösedağı da gençlik kollarından gelen bir partili. 2019’dan beri İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görev yapıyor. Bu nedenle Kadıköy adayının netleşmesinde rol oynayacak Ekrem İmamoğlu’nun da yakından bildiği bir isim.

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI’NIN DURUMU

Kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’nun yanında duran mevcut başkan Şerdil Dara Odabaşı seçim takviminin başlarında pek de iddialı konumda değildi. Ancak netleşen adaylar arasında özellikle Kürt temsiliyeti olmaması onu yeniden potaya sokabilir.

Hilmi Hacaloğlu yazdı: Kadıköy’de pusula ne gösteriyor? - Resim : 4
Şerdil Dara Odabaşı

Genel merkezin yaptığı anketlerden Şerdil Dara Odabaşı’yla birlikte ilk iki sırada çıktığı belirtilen Gürsel Tekin’in işi de hiç kolay değil.

Kadıköy örgütünün bilinen isimlerinden Genel Cerrah Doç. Dr. Fikret Aksoy da sürpriz olabileceklerden biri.

Bu çok bilinmeyenli denklemden son dakikaya kadar Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket eden ancak gazeteci dostum Dinç Çoban’ın ilçe başkanı adayı olmasından sonra isyan bayrağı açarak değişimcilere katılan ve seçimi kazanan Ali Narin çıkabilir mi? Onun yanıtını da CHP Genel Merkezi verecek.

Hilmi Hacaloğlu yazdı: Kadıköy’de pusula ne gösteriyor? - Resim : 5
Ali Narin ve Dinç Çoban, Kadıköy İlçe Kongresi'nde

14 MAYIS’TA ESEN SOL RÜZGAR DEVAM EDECEK Mİ?

CHP, Kadıköy’ün kalesi ama bu seçimde -en azından şimdilik- bir güçlü rakibi var;

TKP’nin adayı Fatih Maçoğlu. Komünist başkan çalışıyor.

Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Fatih Portakal'a 'concon' yanıtıFatih Mehmet Maçoğlu'ndan Fatih Portakal'a 'concon' yanıtıSiyaset

Türkiye İşçi Partisi’nin daha 14 Mayıs’ta yüzde 10’a yakın oy alması ilçede güçlü bir sol, sosyalist, ilerici bir kitlenin varlığını da ortaya koydu.

TKP’nin Maçoğlu tercihi TİP’i de sıkıştırıyor. 14 Mayıs’ta beklentisinin üzerinde bir sonuç alan parti, ilçede esen sol rüzgarı sürdürmek isteyecektir.

CHP yönetimi karar verirken en az örgütün talepleri kadar sol sosyalist siyasetin Kadıköy’deki yükselişini dikkate almak zorunda.

Etiketler
Kadıköy Kadıköy Belediyesi İstanbul CHP Gürsel Tekin Fatih Mehmet Maçoğlu Türkiye İşçi Partisi - TİP Türkiye Komünist Partisi - TKP 2024 Yerel Seçimleri Ekrem İmamoğlu
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