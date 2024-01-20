Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Fatih Portakal'a 'concon' yanıtı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) yaptığı ortak açıklamayla Fatih Mehmet Maçoğlu’nu Türkiye Komünist Partisi’nden Kadıköy Halk Dayanışması adayı olarak ilan edilmişti.

Maçoğlu seçim çalışmalarına başladı, Kadıköy’de ziyaretler gerçekleştirmeye başlayan Maçoğlu seçim çalışmalarına dair soL’a konuştu:

"Önümüzdeki günlerde adaylığımızı destekleyen kurumların da katılacağı bir halk toplantısı da yapacağız ama biz şimdiden Kadıköylüler’le buluşmaya başladık. Kadıköy’ün ihtiyaçları, halkın yaşadığı sorulara dair konuşuyoruz."

PORTAKAL'A YANIT

SZC TV spikeri Fatih Portakal, "Ne yapacaksınız Kadıköy’de, sokağa çıkıp arkadaşlar devrim yapıyoruz mu diyeceksiniz? Orada ‘conconlar’ oturuyor zaten, bahçeye domates mi ekeceksiniz? Ne yapacaksın?" ifadelerini kullanmıştı. Kadıköy halkı için kullanılan “concon” ifadelerini de sorduğumuz Maçoğlu “Kimse Kadıköylülere kendince sıfatlar yakıştırarak hakaret etmemeli, Bunlar bizim doğru bulduğumuz ifadeler değil” dedi.

Maçoğlu belgeseli Pano’da!

“Komünist başkan” olarak hafızalara kazınmasını sağlayan icraatlarını 2014’te seçildiği Ovacık’tan sonra 2019’da kayyumdan milyonlarca lira borçlu devraldığı Dersim Belediyesi’nde de sürdürdü. Yüksek oranlı maaş zamları, 7 saate düşürülen günlük çalışma süresi ve kadınlara regl izniyle gündeme geldi. Belediye binasına astığı gelir-gider tablosuyla şeffaf belediyeciliğin örneği oldu. İhaleleri kaldırdı, halk onu ve çalışmalarını destekledi. Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu sınırlı olanaklara rağmen yaptıklarıyla konuşuldu. Bu kez komünist belediyeciliğin metropollerde de hayata geçebileceğini göstermek adına TKP’den Kadıköy Belediye Başkanı adayı olarak yola çıktı.