CHP'li Özçağdaş'tan özel okul ücretlerine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1,4 milyon öğrencinin eğitim aldığı özel okullarda son yapılan zam oranlarıyla Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nce belirlenen yüzde 56,89'luk tavan zammın bir çok kurumda aşıldığını belirtti.

Yüzde 150'den yüzde 300'e varan fahiş zamların söz konusu olduğuna işaret eden Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Yönetmeliğe göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken geçmiş yıl ilan edilen ücrete bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE/2+5 oranından fazla artış yapılamaz. Ancak Bakanlığın belirleme yetkisi bulunmadığından ilk defa kayıt yaptıracaklar için ücretler okulların inisiyatifine bırakılmış durumda. Üstelik özel okullarda bu yıl en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapılabilecek olmasına rağmen, farklı kalemlerin eklenmesi ile ara sınıflarda da yüksek zam oranları ortaya çıktı. Sayın Tekin bir Milli Eğitim Bakanı gibi değil, uzaktan konuyu takip eden bir vatandaş gibi davranarak, yetkilerine uygun olmayan bir tavır içerisinde hareket etmektedir. Kendisi konuya yönelik bir çözüm üretmek için adım atmak yerine kurumları uyarmakla yetinecekse istifa ederek konuyu huzur içerisinde uzaktan takip etmeyi sürdürebilir."

Kaynak: AA