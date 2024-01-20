CHP'li Özçağdaş'tan özel okul ücretlerine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, özel okul ücretlerindeki artışa ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi.

CHP'li Özçağdaş'tan özel okul ücretlerine ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1,4 milyon öğrencinin eğitim aldığı özel okullarda son yapılan zam oranlarıyla Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nce belirlenen yüzde 56,89'luk tavan zammın bir çok kurumda aşıldığını belirtti.

Yüzde 150'den yüzde 300'e varan fahiş zamların söz konusu olduğuna işaret eden Özçağdaş, şunları kaydetti:

"Yönetmeliğe göre, özel okullarda ara sınıfların eğitim ücreti belirlenirken geçmiş yıl ilan edilen ücrete bir önceki yılın ortalama yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE/2+5 oranından fazla artış yapılamaz. Ancak Bakanlığın belirleme yetkisi bulunmadığından ilk defa kayıt yaptıracaklar için ücretler okulların inisiyatifine bırakılmış durumda. Üstelik özel okullarda bu yıl en fazla yüzde 56,89 oranında artış yapılabilecek olmasına rağmen, farklı kalemlerin eklenmesi ile ara sınıflarda da yüksek zam oranları ortaya çıktı. Sayın Tekin bir Milli Eğitim Bakanı gibi değil, uzaktan konuyu takip eden bir vatandaş gibi davranarak, yetkilerine uygun olmayan bir tavır içerisinde hareket etmektedir. Kendisi konuya yönelik bir çözüm üretmek için adım atmak yerine kurumları uyarmakla yetinecekse istifa ederek konuyu huzur içerisinde uzaktan takip etmeyi sürdürebilir."

Kaynak: AA

Etiketler
CHP
Şubat ayında her istediği olacak 4 burç! Evren onların dileklerini gerçekleştirecek Şubat ayında her istediği olacak 4 burç! Evren onların dileklerini gerçekleştirecek
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'kentsel dönüşüm' göndermesi: Hortumlarlar! İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'kentsel dönüşüm' göndermesi
Almanya yine işçi alımı yapıyor! Maaşlar 100 bin TL'yi geçiyor... Almanya yine işçi alımı yapıyor! Maaşlar 100 bin TL'yi geçiyor...
AKP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu: Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı AKP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı: Başaracağımıza inanıyorum! Özgür Demirtaş borsayı işaret etti, yükseliş formülünü açıkladı
Bakanlık harekete geçti: Tapu sahipleri ve kira geliri elde edenler dikkat! Tapu sahipleri ve kira geliri elde edenler dikkat!
Alman ekibi talip oldu: Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin yıldızına yapılan teklif ortaya çıktı!
İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek! Öğleden sonraya dikkat! İstanbul için 'kar' vakti: Sıcaklık 8-10 derece düşecek!
Erdoğan, Ankara ve İstanbul da dahil 10 ilin milli eğitim müdürünü görevden aldı! Erdoğan, Ankara ve İstanbul da dahil birçok ismi görevden aldı