İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'kentsel dönüşüm' göndermesi: Hortumlarlar!

CHP adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 50 yıllık mülkiyet sorununu çözerek 25 Mayıs 2021 tarihinde temelini attıkları Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri’nin 2. etap hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti.

Anahtar teslim töreninde "İstanbul’un 39 ilçesinde en riskli bölgelerde vatandaşlarımızı güvenle, huzurla yaşayabileceği, gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal alanlarında yine vakit geçirebileceği dönüşüm sürecini hızlandıracağız" diyen AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'a göndermede bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri’nde geçmişte yapılanlara baktığınızda dahi halkçılarla, rantçılar arasındaki farkı çok net bir şekilde görür ve anlarsınız. Dünyada, bir tek enflasyonda ve faizde bize çağ atlatan bir yönetimle karşı karşıyayız. O bakımdan bu koşullarda, hele hele inşaat yapmak kolay bir iş değil. Ama bütün bu koşullara rağmen, vatandaşımıza hiçbir mağduriyet yaşatmadık. ‘Sizin evinizi 1 liraya mal edeceğiz’ derken, milletin cebinden bunun 20-30 katı çıkacak şekilde sistem yönetmeye gayret edenlerin ya da bu sistemi övenlerin yaptığı hatalardan anlıyoruz ki; ekonomiyi yönetemeyenler, kentsel dönüşümü de yönetemezler. Milletini mağdur ederler. Parasını pul ettikleri gibi, o alım gücü küçülen paralarının misli misli, kat kat fazlasını kentsel dönüşüm kavramı üzerinden ceplerinden söküp alırlar. Tabiri caizse hortumlarlar."

"KENTSEL DÖNÜŞÜM DEDİLER, LÜKS KONUT ÜRETTİLER"

İmamoğlu, "İstanbul ve Türkiye adına, yüzde 100 bir beka sorunudur. Her yönüyle bize diz çöktürebilecek kadar etkisi yüksektir; ekonomik olarak, can kaybı olarak, sosyolojik olarak, her türlü… Onun için, hayatta ve ayakta kalabilmek meselesidir. 17 Ağustos 1999 depreminden bu yana ülkenin ana meselesi haline gelen süreç hak ettiği şekliyle yönetilememiştir. İhmaller vardır. Dönem dönem istismar edilmiştir. Ve ne yazık ki doğru işler, üst üste doğru organizasyon modeli konulacağına, bu iş, başka yönüyle ele alınmıştır. ‘Deprem, dönüşüm, değişim, İstanbullunun ihtiyacı olan sosyal konutlar’ derken; bir baktık İstanbul'a binlerce, on binlerce, hatta yüz binlerce lüks konut yaparak, temelde depremle ilgili sorunu olan sahanın çözümü yerine, bu iş, halka dağıtılmayan, bir avuç insanı mutlu eden ranta dönüşmüştür. Bu yönüyle, işte tam da bu zihniyet, dönüşümü başaramamıştır. Ve gerçek anlamda kentsel dönüşüm, oluşamamıştır" dedi.

"HAK SAHİPLERİNE ANAHTARLARINI TESLİM ETTİ"

Konuşmasının ardından CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen ve CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş’ı yanına davet eden İmamoğlu, ilçe sakinlerinden yerel seçimler için destek istedi. Anahtar teslim törenine; CHP İstanbul milletvekili Yunus Emre, CHP PM üyeleri Ozan Işık, Turgay Özcan, Mahir Yüksel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt katıldı. İmamoğlu, sembolik olarak 10 hak sahibine anahtarlarını teslim etti.

Kaynak: Gerçek Gündem