AKP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu: Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı

Haliç Kongre Merkezi'nde, AKP İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen AKP İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Programı için hazırlıklar tamamlandı.

Katılımcılar ve basın mensupları saat 10.30 itibarıyla güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alınmaya başlandı.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız", "Sadece İstanbul", "Yeniden İstanbul" yazıları ile AKP ve Türkiye Yüzyılı logoları, sahnedeki led ekranlarda gösterildi.

37'Sİ AKP, 2'Sİ MHP

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelmesiyle başladı.

Programda, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AKP'nin Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları, 3 kademe ilçe başkanları ile MHP'nin ilçe başkan adayları da yer aldı.

Erdoğan, 37'si AKP, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı.

CHP'yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef alan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"AK Partimizi 31 Mart'ta büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde temsil edecek adayları peyderpey milletimize takdim ediyoruz. 7 Ocak'ta İBB adayımız Murat Kurum'un da aralarında bulunduğu 26 büyükşehir ve il tanıtımını yapmıştık. Bu hafta da 48 büyükşehir ve il başkan adayımızı açıkladık. Cumhur İttifakı olarak 81 ildeki adaylarımızı ilan etmiş olduk.

Bugün 31 Mart seçimlerinde İstanbulumuzun ilçelerinde Cumhur İttifakı'nı temsil edecek adaylarımızı açıklıyoruz. Seçimlere 70 gün kaldı. Biz seçmeni sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık. 365 gün, 24 saat milletimizle yüz yüze irtibat halinde olan bir kadroyuz. Seçim dönemleri, bu tempoyu daha da artırmanın, muhabbet saflarını sıklaştırmanın vesilesi olarak görüyoruz. Söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar başka anlam taşıyor. Böyle bir şehiri başka bir türlü kucaklamak mümkün değil."

İSİM VERMEDEN İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

"Bu İstanbul'a hizmet etmek için 1994 yılında milletimizin huzurunda, karşımızda altyapısı çökmüş, üstyapısı perişan bir şehir vardı. Çöp, çukur, çamur; İstanbul buydu. Haliç'e kokudan yaklaşılamıyordu. Ben Kasımpaşalıyım. Haliç'le beraber yaşadım. Bu Haliç ne yazık ki ne zaman biz temizlemeye başladık, o zaman bugünkü Haliç oldu. Haliç'ten o zamanlar itibariyle 9,5 milyon metreküp çamur çıkardık. Bu çamuru Alibeyköy'de bir taşocağına naklettik. Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar.

Kağıthane'de bunlar temel atmama merasimi yapıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Biz ise temel üstüne temel koyma mücadelesi verdik. İstanbulumuzda bu yarışı biz yaptık. Suyu akmayan, ulaşımı dökülen, çevresini gecekonduların kuşattığı, çöplükleri patlayan, yollarında yürünmeyen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı, üstlendiğimiz sorumluluğun ağırlığını da gösterdi. Tarihi ve kültürel değerlere yakışmayan bu görüntü kaldırmak için ekiplerimizi kurduk, imkanları seferber ettik. Kısa sürede İstanbul'un temel sorunlarını hal yoluna koyduk.

Son 5 yılda İstanbul yeniden o eski günlerini hatırlatan ihmallere maruk kaldı. Bu güzel şehir, 5 yıl gibi kısa sürede çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. İstanbul'un yönetimini devralanlar, temel atmama töreniyle başladılar. Atmadıkları temel Silahtarağa Arıtma Tesisi projesiydi. Arıtma yapılmayan sular Haliç'e boca edilince, burası yeniden ölmeye, kokmaya başladı. Hatalarından ders çıkarmak yerine vizyonsuzluklarını İstanbul'un dikey bahçelerini yok ederek devam ettirdiler. Aynı zihniyet poşet göndermesiyle arzı endam ediyor."

"ÖZGÜR EFENDİ..."

"Güney sınırlarımız boyunca bir teröristan kurmak isteyenlerin en önemli aracı bölücü terör örgütü. Asıl üzüntü verici taraf, CHP'nin bu kirli oyunda kendisine biçilen role razı olmasıdır. CHP yönetiminde giderek düşen bir seviye var. Bizim dönemimizde iki kez genel başkan değişti. Siyasi kalibre konusunda gelen gideni arattı. Rahmetli Deniz Baykal'la anlaşmazdık ama siyasi birikimini takdir ederdik. Bay Kemal'in de kendine göre bir üslubu vardı. Özgür efendi ise listenin en altına yuvarlanmayı başlardı.

CHP uzun süredir bölücü örgütün hedefindeki partiyle işbirliği yapıyordu. Özgür efendinin CHP'si ise bölücü örgütün aparatlığına devam eden DEM Parti'yle adeta bütünleşmiş durumdadır. Bu işbirliğiyle her iki parti de kendi ayaklarına utanç prangası vurmaktadır."

Erdoğan konuşmasında “İstanbul” şiirinden bir bölüm okudu ancak şiirin yazarı solcu şair Vedat Türkali'nin ismini anmadı.

AKP’nin İstanbul ilçelerinde aday göstereceği isimler şöyle:

Adalar: Sina Şen

Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu

Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı

Avcılar: Abdullah Küçükoğlu

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Ali Talip Özdemir

Bayrampaşa: İlknur Kovaç

Bağcılar: Abdullah Özdemir

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Beşiktaş: Serkan Toper

Büyükçekmece: Recep Erol

Esenler: Tevfik Göksu

Esenyurt: Hamit Öncü

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Veli Arslan

Kartal: Hüseyin Karakaya

Kağıthane: Mevlüt Öztekin

Küçükçekmece: Aziz Yeniay

Maltepe: Kadem Ekşi

Pendik: Ahmet Cin

Sancaktepe: Şeyma Döğücü

Sarıyer: Hüseyin Coşkun

Silivri: Volkan Yılmaz

Sultanbeyli: Ali Tombaş

Sultangazi: Abdurrahman Dursun

Tuzla: Şadi Yazıcı

Zeytinburnu: Ömer Arısoy

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Ümraniye: İsmet Yıldırım

Üsküdar: Hilmi Türkmen

Şile: İlhan Ocaklı

Şişli: Gökhan Yüksel

Kaynak: AA