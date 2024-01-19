Fatih Portakal'ın tepki çeken Maçoğlu açıklamasına Kemal Okuyan'dan yanıt

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala siyasi partileri çalışmalarını hızlandırırken; TKP'nin İstanbul Kadıköy'den Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday göstermesi tartışmalara neden olmuş, bir çok eleştirinin yanı sıra destek açıklamaları da birbirini izlemişti.

PORTAKAL'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal'ın dün canlı yayında Maçoğlu'nu hedef almış, Portakal "Bağdat Caddesi’ne çıkacak, Feneryolu’na gidecek, ‘Arkadaşlar devrim yapacağız, hadi yürüyün devrime karşı...’ mı diyecek? Veya bahçelere domates mi ekecek? Veya ‘kolektif üretelim, kolektif kazanalım’ naralarıyla mı insanlardan oy isteyecek? Oradakiler concon zaten yani" ifadelerini kullanmıştı.

OKUYAN'DAN YANIT

Portakal'a yanıt TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan geldi.

Cumhuriyet TV'de katıldığı yayında Portakal'ın sözlerini değerlendiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, söz konusu tavrın yeni olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bazen 'Kadıköy'de ne işiniz var' gibi tepkiler geliyor. Hatta bazen basın mensupları bunu yapıyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bütün siyasi partiler aday gösterebilir. Müteahhitler cirit atıyor, bunu tartışsınlar. Depremde ağır sorumluluğu olan kişiler düzen partilerinin önemli kentlerde aday oluyor, bunlar tartışılsın. Normalde çok sert tepki vermemiz gerekir. Kadıköy'ü belli zenginlerin yaşadığı bir yer olarak görüyorlarsa Türkiye'de yaşamıyorlar demektir."

"MAÇOĞLU OYLARI BÖLMÜYOR"

Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy'de ciddi bir destek aldığını belirten Okuyan, "Parti olarak öncelikli tercihimiz Kadıköy değildi ama başka sebeplerle. Biz bir yeri ele alırken birinin kalesi diye bakmıyoruz. Maçoğlu'nun Kadıköy'de oy bölmesi gibi bir durum yok. Matematik olarak Kadıköy'de AKP'nin kazanma ihtimali yok, herkesin içi rahat etsin. Maçoğlu'nun kaybedeceğini düşünerek üzülenler ise oy vererek destek olabilir. Ama 'Yazık olacak Maçoğlu'na' gibi bir yaklaşıma gerek yok, seçime daha uzun süre var" ifadelerini kullandı.

TKP'nin önümüzdeki günlerde adaylarını ilan etmeyi sürdüreceğini aktaran Okuyan, "Bu haftasonu Çiğli adayımızı tanıtacağız. İlerleyen haftalarda da daha yoğun bir şekilde aday açıklayacağız. Pek çok yerde aday çıkaracağız. Tüm illerde belediye başkanı adayı çıkarmasak da belediye meclis üyeliği için listelerimiz pusulada yer alacak" diye konuştu.

"DEFNE VE KARTAL'DA DA İDDİALIYIZ"

TKP'nin belli bölgelerde daha iddialı olduğunu söyleyen Okuyan "Kadıköy'de çok iddialı bir adayımız var. Hatay-Defne ilçesindeki adayımız da iddialı. Orada depremden dolayı yaşanan yıkım rant ekonomisidir, bu ağır yıkımı bu düzeni ortadan kaldırmak isteyen komünistler değiştirebilir. İstanbul-Kartal da iddialı olduğumuz bir bölge. Kartal İstanbul'un emekçi ilçesi olarak bilinir" dedi.

Okuyan, Türkiye İşçi Partisi'nin de Kadıköy'de aday çıkaracağına yönelik soruya ise şu değerlendirmeleri yaptı:

"TİP ile görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Maçoğlu ile de defalarca görüştüler. Solda duran diğer partilerin Maçoğlu'nu desteklemesini ve aday çıkarmamasını elbette isteriz. Ancak siyasi partiler kendi kararlarını kendileri verir, herhangi bir siyasi oluşuma kızma şansımız yok. CHP dönüp bize 'neden aday çıkarıyorsunuz' dediğinde tepki veriyorsak, biz de bu yaklaşımda bulunmayız. Bir çağrıda bulunup adayımızın desteklenmesini isteriz ama bu bir kızgınlığa dönüşmez. Ancak soldaki partilerin sola karşı düzen partilerini desteklemesine kızarız. Bu geçmişte yaşandı."