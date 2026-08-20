Özel Okullarda Yemek Soygunu

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Veliler birer bütçe cambazına dönüştü. Yasal tavan zam oranlarının etrafından dolanmak için kırk takla atan özel okullar, asıl darbeyi "yan hizmetler" adı altında vuruyor. Eğitim bütçesi zaten bel bükerken, tabağımıza koydukları yemeğin ve öğrencinin eline verdikleri kitabın faturası artık sabır sınırlarını zorluyor.

Gelelim işin en can alıcı noktasına: Yemek ücretleri! Bugün özel okulların talep ettiği yıllık yemek bedelleri, adeta lüks bir restoranın abonelik tarifesiyle yarışır hale geldi. İşin mutfağına baktığımızda ise karşımıza çıkan tablo tam anlamıyla bir fırsatçılık. Okullar bu yemekleri dışarıdaki catering firmalarından toplu alım indirimiyle, tabak başına son derece makul maliyetlerle tedarik ediyor. Ancak velinin önüne konulan faturada bu maliyetin üzerine en az bir o kadar, hatta bazen iki katı fiyat farkı ekleniyor! Toplu alımla ucuza kapatılan bir kap yemek, veliye fahiş bir kâr kapısı olarak satılıyor. "Zorunlu hizmet" adı altında velilere dayatılan bu tabaklar, eğitim kurumlarının asli işini bırakıp birer gıda tüccarına dönüştüğünün en açık kanıtı.

Yemekle başlayan bu kâr hırsı, elbette sınıfta da hız kesmiyor. Müfredat gereği öğrencilerin kullanmak zorunda olduğu kitap ve yardımcı kaynak seti fiyatları yüz binlerce lirayı buluyor! Piyasa değeri üç yüz, beş yüz lira olan bandrollü kitaplar veya okula özel basıldığı iddia edilen fasiküller; "eğitim paketi", "dijital içerik" kılıfıyla velilere astronot kıyafeti pahalılığına satılıyor. Dışarıdan temin edilmesine kesinlikle izin verilmeyen bu materyaller üzerinden sağlanan devasa rant, eğitimin kamusal niteliğini tamamen yok ediyor.

Okul yönetmeliklerinin ve yasal sınırların arkasından dolanarak veliyi "Ya ödersin ya da çocuğuna başka okul bulursun" mantığıyla köşeye sıkıştırmak, eğitimcilik değil tüccarlıktır. Özel okullar bir an önce kâr hırsıyla yemeğe ve kitaba yükledikleri bu fahiş kâr marjlarından vazgeçmeli; velinin sırtına yüklenen bu haksız külfete karşı yetkili makamlar acilen somut denetimler başlatmalı.