Eski MHP Milletvekili Mustafa Verkaya Hayatını Kaybetti

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Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21'inci dönem İstanbul Milletvekili Mustafa Verkaya hayatını kaybetti.Verkaya’nın cenaze programı 21 Ağustos 2026 Cuma günü düzenlenecek. Verkaya için Fatih Camii’nde cenaze töreni yapılacak.

MUSTAFA VERKAYA KİMDİR?

1954 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Mustafa Verkaya, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Verkaya, 18 Nisan 1999'da yapılan genel seçimlerde MHP'den İstanbul milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 21. Dönem boyunca İstanbul milletvekili olarak görev yapan Verkaya'nın milletvekilliği, seçimlerin yenilendiği 3 Kasım 2002 tarihinde sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi