Marmara Denizi'nde Kabus, Hastanelik Oldular

Zeytinburnu açıklarında Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemideki 4 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada yabancı uyruklu 4 mürettebatın hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

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Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mil açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edildiği bildirildi.

4 KİŞİ HASTENEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bu kişileri alarak Ataköy'de sağlık ekiplerine teslim etti. 3 Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "19.08.2026 Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesinin 9 deniz mili açığında bulunan ve Marshall Adaları bayraklı Valianta isimli gemiden zehirlenme şüphesiyle yardım talep edilmiştir. Olay yerine sağlık, AFAD KRBN ve UMKE ekipleri sevk edilmiştir. Olaydan etkilenen 3 Çin Halk Cumhuriyeti, 1 Myanmar Birliği Cumhuriyeti vatandaşı 4 şahıs, Sahil Güvenlik botuyla Ataköy’e çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Olaydan etkilenen gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Personelin hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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