Roberto Carlos'un Müslüman Olduğu İddia Edilmişti! Gerçek Ortaya Çıktı

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Brezilya'daki temasları sırasında Brezilya İslam Hukukçuları Birliği (ANAJI) Başkan Vekili ve Dini Danışmanı Sheikh Jihad Hammadeh ile görüştü. Şahin, Hammadeh'in kendisine eski futbolcu Roberto Carlos'un Müslüman olduğunu söylediğini aktardı. Bu açıklamanın ardından söz konusu iddia, uluslararası basında ve sosyal medyada da gündem oldu.

'SÖYLENTİLER DOĞRU DEĞİL'

Hakkındaki iddialara açıklık getiren Roberto Carlos ise Müslüman olmadığını belirtti. İslam'a duyduğu saygıyı dile getiren Carlos, Suudi Arabistan merkezli Okaz gazetesine yaptığı açıklamada, “Eşimi namaz kılarken görmek harika ancak Müslüman olduğum yönündeki söylentiler doğru değil” ifadelerini kullandı. Carlos ayrıca eşinin inancına saygı gösterdiğini ve İslam'a yönelik olumlu bakışının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi