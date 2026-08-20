20 Saatlik Cehennem... Balıkesir Sındırgı'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi'nde ormanlık alana sıçrayan ve 20'nci saatine ulaşan yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyururken, yangınla mücadelede destek veren kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi'nde kara yolunda başlayan araç yangınının ormana sıçramasıyla büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü, yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Kurumun açıklamasında, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

20 Saatlik Cehennem... Balıkesir Sındırgı'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Resim : 1

20 SAAT MÜDAHALE EDİLDİ

20. saate ulaşan yangına havadan 7 uçak ve 8 helikopter olmak üzere 15 hava aracıyla, karadan ise çok sayıda araç ve 295 personelle müdahale edilmişti. Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava unsurlarının yeniden devreye girmesiyle devam etmişti. Orman Genel Müdürlüğü, yangının söndürülmesi sürecinde destek veren gönüllülere, kurumlara, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür etti.

20 Saatlik Cehennem... Balıkesir Sındırgı'daki Yangın Kontrol Altına Alındı - Resim : 2

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Kaynak: DHA

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