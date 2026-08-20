Ekrem İmamoğlu'nun Başkanlığı Düşerse Ne Olacak? AK Parti'nin İBB Adayı Hazır! İşte O İsim...

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Gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerinden dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu’nun olası siyasi yasağı sonrası İBB’de başkanlık değişimi yaşanabileceğini belirterek, AK Parti’nin adaylık için konuşulan ismini gündeme getirdi.

'İMAMOĞLU CEZA ALIR, YASAKLI HALE GELİRSE...'

Yarkadaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ekrem İmamoğlu bir ceza alır, siyasi yasaklı konuma gelir ve belediye başkanlığı da düşerse, İBB Meclisi’nde yeni bir belediye başkanının seçileceğini söyledik. Biliyorsunuz, belediye başkanının başkanlığı sona erdiğinde ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkanlığına aday olabiliyorlar.

'AK PARTİLİLERİN KAFASINDAKİ İSİM ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI'

AK Parti de bu konuda hazırlık yapıyor. Benim edindiğim bilgiye göre bugün itibarıyla AK Partililerin kafasındaki belediye başkanı adayı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım. İsmet Yıldırım’ı aday gösterecekleri konuşuluyor.

Kaynak: tv100