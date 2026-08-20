Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor! İşte İl İl Hava Durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır'ın güneyi ve Ağrı'nın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR O BÖLGEDE MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Sıcaklıkların batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç bölgelerde ise 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Doğu kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı öngörülüyor. Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Zamanla Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

MGM, akşam saatlerinden itibaren Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde rüzgarın 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesinin beklendiğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bursa, Çanakkale ve Kırklareli'nde sıcaklık 35 derece, İstanbul'da ise 31 derece olacak.

Ege: Havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Denizli 37, İzmir 36, Manisa 38 ve Uşak 32 derece olacak.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken Adana 38, Antalya 37, Burdur 35 ve Hatay 35 dereceyi görecek.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Ankara ve Niğde'de 31, Eskişehir ve Konya'da 33 derece sıcaklık bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, bölgenin doğusunda ise yer yer çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Bolu 30, Düzce 32, Sinop 30 ve Zonguldak 27 derece olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında, ayrıca Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilecek. Amasya 33, Rize 28, Samsun 28 ve Trabzon 27 derece olacak.

Doğu Anadolu: Bölgenin genelinde parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Iğdır'ın güneyi ile Ağrı'nın doğusunda öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Bölgede rüzgarın zamanla 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetlenmesi bekleniyor. Erzurum ve Kars 25, Malatya 33, Van 27 derece olacak.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Akşam saatlerinden itibaren kuzey kesimlerde kuvvetli rüzgar bekleniyor. Diyarbakır ve Antep 38, Mardin 36, Urfa 38 derece olacak.

Kaynak: Haber Merkezi