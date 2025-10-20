Yeni Nesil Nafaka Dönemi: Boşanma Protokolünde İlk! 10 Yıl Boyunca Bu Parayı da Ödeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da görülen bir anlaşmalı boşanma davasında, protokole alışılmadık bir madde eklendi. Taraflardan Buğra B., boşanma sürecinde eşi Ezgi B.’ye iki kedisinin velayetini bırakırken, onların bakım masrafları için de üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapmayı kabul etti.

KEDİLERİN VELAYETİ DE PROTOKOLE GİRDİ

İstanbul’da yaşayan Buğra B. ve Ezgi B. çifti, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan protokolde, tarafların boşanmayı karşılıklı olarak kabul ettiği ve Buğra B.’nin Ezgi B.’ye 550 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Eşiyle yollarını ayıran Buğra B., iki kedisinin velayetini eski eşine bırakarak 10 yıl boyunca her üç ayda bir 10 bin lira “kedi bakım nafakası” ödemeyi kabul etti.

Ancak protokolde en dikkat çeken detay, kedilerin velayetinin de yer alması oldu. Taraflar, “Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalması konusunda mutabık kalınmıştır” ifadesiyle kedi velayetinde uzlaşmaya vardı.

10 YIL BOYUNCA KEDİLER İÇİN "BAKIM NAFAKASI"

Protokolde ayrıca, Buğra B.’nin kedilerin bakım masrafları için 10 yıl boyunca üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapacağı hükmü yer aldı. Bu düzenleme, hukuk çevrelerinde “yeni nesil nafaka” örneği olarak değerlendirildi. Tarafların anlaşması doğrultusunda, mahkemenin de bu özel maddeyi boşanma kararına dahil etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA