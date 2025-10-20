Yeni Nesil Nafaka Dönemi: Boşanma Protokolünde İlk! 10 Yıl Boyunca Bu Parayı da Ödeyecek

İstanbul’da görülen bir anlaşmalı boşanma davasında dikkat çeken bir karar çıktı. Eşiyle yollarını ayıran Buğra B., iki kedisinin velayetini eski eşine bırakarak 10 yıl boyunca her üç ayda bir 10 bin lira “kedi bakım nafakası” ödemeyi kabul etti.

Yeni Nesil Nafaka Dönemi: Boşanma Protokolünde İlk! 10 Yıl Boyunca Bu Parayı da Ödeyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da görülen bir anlaşmalı boşanma davasında, protokole alışılmadık bir madde eklendi. Taraflardan Buğra B., boşanma sürecinde eşi Ezgi B.’ye iki kedisinin velayetini bırakırken, onların bakım masrafları için de üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapmayı kabul etti.

KEDİLERİN VELAYETİ DE PROTOKOLE GİRDİ

İstanbul’da yaşayan Buğra B. ve Ezgi B. çifti, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan protokolde, tarafların boşanmayı karşılıklı olarak kabul ettiği ve Buğra B.’nin Ezgi B.’ye 550 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Yeni Nesil Nafaka Dönemi: Boşanma Protokolünde İlk! 10 Yıl Boyunca Bu Parayı da Ödeyecek - Resim : 1
Eşiyle yollarını ayıran Buğra B., iki kedisinin velayetini eski eşine bırakarak 10 yıl boyunca her üç ayda bir 10 bin lira “kedi bakım nafakası” ödemeyi kabul etti.

Ancak protokolde en dikkat çeken detay, kedilerin velayetinin de yer alması oldu. Taraflar, “Buğra B.’ye ait iki kedinin Ezgi B.’de kalması konusunda mutabık kalınmıştır” ifadesiyle kedi velayetinde uzlaşmaya vardı.

10 YIL BOYUNCA KEDİLER İÇİN "BAKIM NAFAKASI"

Protokolde ayrıca, Buğra B.’nin kedilerin bakım masrafları için 10 yıl boyunca üç ayda bir 10 bin lira ödeme yapacağı hükmü yer aldı. Bu düzenleme, hukuk çevrelerinde “yeni nesil nafaka örneği olarak değerlendirildi. Tarafların anlaşması doğrultusunda, mahkemenin de bu özel maddeyi boşanma kararına dahil etmesi bekleniyor.

Yargıtay'dan Emsal Nitelikte ‘Aldatma’ Kararı! Eşini Takip Edip Kayda Almak Suç mu?Yargıtay'dan Emsal Nitelikte ‘Aldatma’ Kararı! Eşini Takip Edip Kayda Almak Suç mu?Güncel
Bakan Tunç Açıkladı, Tüm Sistem Sil Baştan! Boşanma Davası Bölünüyor, Aile Arabuluculuğu GeliyorBakan Tunç Açıkladı, Tüm Sistem Sil Baştan! Boşanma Davası Bölünüyor, Aile Arabuluculuğu GeliyorGüncel
Mahkeme 'Anayasaya Aykırı' Dedi: Süresiz Nafaka AYM Gündeminde! Çıkacak Karar Emsal OlacakMahkeme 'Anayasaya Aykırı' Dedi: Süresiz Nafaka AYM Gündeminde! Çıkacak Karar Emsal OlacakGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Boşanma nafaka
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
O Ses Türkiye'den Kim Milyoner Olmak İster’e Uzanan Yol Kısa Sürdü! 3. Soruda Elenince Oktay Kaynarca’nın Tepkisi Gündem Oldu O Ses’in Yıldızı Milyoner’de Erken 'Patladı'! Şok Tepki
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye’nin Sıralaması Tepki Çekti Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti 'Hayır' Mağazasında Cinsel Saldırı Skandalı! Suriyeli Kadınlara Yıllarca Yaşattıkları Şoke Etti
Edremit'te Neler Oluyor? Silahlı Saldırının Ardından Gece Yarısı Sır Ölüm Edremit'te Sır Ölüm
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Yakalanıp Türkiye'ye Getirildiler