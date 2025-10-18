Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye’nin Sıralaması Tepki Çekti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü gezi dergisi Condé Nast Traveler, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Dünyanın En Güzel 40 Ülkesi” listesini paylaştı. Liste ülkelerin doğal manzaraları, kültürel mirasları, tarihi yapıları ve coğrafi çeşitliliği dikkate alınarak hazırlandı. Ancak sonuçlar, beklenenden oldukça farklı geldi.

TÜRKİYE VE İSVİÇRE’NİN SIRASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Zengin tarihi, eşsiz doğası ve kültürel çeşitliliğiyle her yıl milyonlarca turist çeken Türkiye, listede beklenenden çok daha alt sıralarda yer aldı. Benzer şekilde doğal güzellikleriyle dünyanın en yaşanabilir ülkeleri arasında gösterilen İsviçre’nin de gerilerde kalması tepkilere yol açtı.

İşte Condé Nast Traveler'a göre dünyanın en güzel 40 ülkesi:

1. Avustralya

2. Meksika

3. Brezilya

4. Amerika Birleşik Devletleri

5. Çin

6. Hindistan

7. Kanada

8. Endonezya

9. Fransa

10. Kolombiya

11. İspanya

12. Japonya

13. Güney Afrika

14. Tayland

15. İtalya

16. Tanzanya

17. Peru

18. Arjantin

19. Venezuela

20. Ekvador

21. Malezya

22. Filipinler

23. Kosta Rika

24. Vietnam

25. Panama

26. Kenya

27. Yeni Zelanda

28. Bolivya

29. Birleşik Krallık

30. Hırvatistan

31. İzlanda

32. Portekiz

33. Şili

34. Namibya

35. Yunanistan

36. Sri Lanka

37. Norveç

38. Türkiye

39. Nepal

40. İsviçre

