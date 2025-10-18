Dünyanın En Güzel Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye’nin Sıralaması Tepki Çekti
Condé Nast Traveler dergisi “Dünyanın En Güzel 40 Ülkesi” listesini açıkladı. Ancak sonuçlar büyük tartışma yarattı. Türkiye ve İsviçre’nin beklenenden çok daha alt sıralarda yer alması sosyal medyada tepki topladı.
Dünyaca ünlü gezi dergisi Condé Nast Traveler, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Dünyanın En Güzel 40 Ülkesi” listesini paylaştı. Liste ülkelerin doğal manzaraları, kültürel mirasları, tarihi yapıları ve coğrafi çeşitliliği dikkate alınarak hazırlandı. Ancak sonuçlar, beklenenden oldukça farklı geldi.
TÜRKİYE VE İSVİÇRE’NİN SIRASI ŞAŞKINLIK YARATTI
Zengin tarihi, eşsiz doğası ve kültürel çeşitliliğiyle her yıl milyonlarca turist çeken Türkiye, listede beklenenden çok daha alt sıralarda yer aldı. Benzer şekilde doğal güzellikleriyle dünyanın en yaşanabilir ülkeleri arasında gösterilen İsviçre’nin de gerilerde kalması tepkilere yol açtı.
İşte Condé Nast Traveler'a göre dünyanın en güzel 40 ülkesi:
1. Avustralya
2. Meksika
3. Brezilya
4. Amerika Birleşik Devletleri
5. Çin
6. Hindistan
7. Kanada
8. Endonezya
9. Fransa
10. Kolombiya
11. İspanya
12. Japonya
13. Güney Afrika
14. Tayland
15. İtalya
16. Tanzanya
17. Peru
18. Arjantin
19. Venezuela
20. Ekvador
21. Malezya
22. Filipinler
23. Kosta Rika
24. Vietnam
25. Panama
26. Kenya
27. Yeni Zelanda
28. Bolivya
29. Birleşik Krallık
30. Hırvatistan
31. İzlanda
32. Portekiz
33. Şili
34. Namibya
35. Yunanistan
36. Sri Lanka
37. Norveç
38. Türkiye
39. Nepal
40. İsviçre
Kaynak: Haber Merkezi